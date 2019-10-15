HAPPY GO推點點愛貼圖 下載金額捐公益團體

2019-10-15 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



這個LINE公益貼圖超有愛，下載所得全捐弱勢。HAPPY GO歡慶15周年，特別推出「點點承諾。點點愛」公益計劃，除與唐氏症基金會攜手合作公益影片外，更嘗試以公益貼圖的方式勸募，即日起只要下載「點點愛公益貼圖」，所得將全數捐贈給HAPPY GO「陪你一起走」愛心捐點平台長期合作的八大公益團體，讓小金額也能發揮大愛心。

除了公益貼圖下載所得全捐弱勢外，HAPPY GO還邀請台灣Youtuber元老級人物、對公益始終不遺餘力的「蔡阿嘎」主演「點點承諾公益影片」，以「您所不知道的唐寶寶」為主題切入，並邀請百萬網民看影片做公益，自即日起至12月31日止，只要影片突破100萬次點閱率，HAPPY GO就捐出100萬點給唐氏症基金會，做為唐寶寶們學習計畫及圓夢的經費。

另外，為與公益團體有更深度的公益合作，且看好網路社群與通訊軟體的影響力，同時希望藉此吸引更多年輕族群對於公益的關注力，HAPPY GO也首次推出LINE公益貼圖下載活動。

以HAPPY GO吉祥物-點點為設計靈感，搭配生動的肢體表情及活潑逗趣的文字，創作出24款日常貼圖。

這組貼圖自即日起上架義賣至2019年12月31日，一組共24款售價新台幣30元（等同50枚LINE代幣），貼圖下載所得HAPPY GO也將全數捐贈給家扶基金會、唐氏症基金會、世界展望會、聯合勸募協會、伊甸基金會、麥當勞叔叔之家、喜憨兒基金會及兒童福利聯盟等八大公益團體。

鼎鼎聯合行銷HAPPY GO總經理梁錦琳表示，HAPPY GO長期關懷弱勢孩童，自2007年首創全台唯一的愛心捐點平台，10年多來攜手多家公益團體，目前已捐出破億點數，今年適逢公司成立15周年，也將「快樂多一點」的品牌理念持續延續至公益，推出15周年「點點承諾。點點愛」公益活動，希望用影片及社群的力量，傳遞關懷弱勢孩童的重要性，喚起更多民眾對於公益的支持。

同時，遠東集團今年也邁入成立70周年，即日起至年底也將由集團各關係企業推出不同類型的公益活動，邀請民眾一起做公益。

HAPPY GO自即日起至10月31日推出「70有愛 遠東HAPPY GO」的每日7000步，步行挑戰，鼓勵民眾透過多走路促進身體健康，並藉此向社會大眾募集50億步。