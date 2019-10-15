「愛台玩．秋冬充電祭」台灣高鐵線上旅展即日起開跑

2019-10-15 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



高鐵假期「搭高鐵．送租車」專案，為您解決交通不便的困擾。 圖／台灣高鐵公司提供 分享 facebook

一年一度全台最大旅展－台北國際旅展即將於11月8日登場，台灣高鐵公司即日起至11月30日，搶先推出「愛台玩．秋冬充電祭」線上旅展，特別規劃高鐵假期「搭高鐵．送租車」、「假日不加價」、「搭高鐵．送住宿」、「搭商務．送五星」、「野餐趣」、「輕鬆遊」、「小鎮漫遊．買一送千」等主題行程，以及「飯店聯票」、「交通聯票」等多項超值優惠，滿足多元化的旅遊需求。歡迎旅客把握機會上網搶購，今年秋冬，就用輕鬆便捷的高鐵旅行，為您的生活灌飽電。

每年台北國際旅展期間，台灣高鐵公司都會特別推出「搭高鐵．遊台灣」超值優惠產品。今年首次推出的高鐵假期「搭高鐵．送租車｣專案，特別與格上、和運兩大租車公司合作，讓旅客搭乘高鐵抵達目的地後，就能輕鬆開車、自在出遊。

以台北出發至台南為例，包含來回高鐵車票+36小時租車，平日兩人出發單人只要2,700元，相當於買來回車票就送租車！高鐵公司推薦，旅客抵達台南後即可開車前往時下最夯的拍照打卡景點：山上花園水道博物館、左鎮化石園區等地，輕鬆又方便。

同時，曾經創下銷售佳績、獲得旅客一致好評的高鐵假期「假日不加價」專案，這次線上旅展也再度與18家精選熱門飯店合作，包括：台北、台中、南投日月潭、台南、高雄以及屏東墾丁，無論週五或是週六入住，都可享有與平日相同的優惠價格，最適合利用週休二日闔家出遊。

以台北出發至墾丁並住宿墾丁福華渡假飯店為例，每人只要2,980元，就能輕鬆入住標準客房一晚，不分平日或周末一律單一價。

這次線上旅提供的「高鐵假期」超值優惠還包括平日（週一至週四）入住指定飯店住宿費最低0元起的「搭高鐵．送住宿」專案、提供商務車廂及五星級飯店優質旅行體驗的「搭商務．送五星」專案、適合全家親子出遊的「野餐趣」專案以及「小鎮漫遊．買一送千」專案，凡購買高鐵假期「豐富行」或「輕鬆遊」所有行程（共40條）的旅客，即可獲贈不記名「高鐵假期指定行程千元抵用券」乙張，下次可抵用「豐富行」或「輕鬆遊」行程之費用，不論一日輕旅行或二日深度遊，台灣特色小鎮的風情，都值得您一再到訪。