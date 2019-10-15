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厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

發現最穩金雞母！北市這些廟店面租好租滿

2019-10-15 10:34經濟日報 記者游智文／即時報導

房仲統計指出，北市除了西門商圈外，知名廟宇商圈由於人潮穩定，店面也很夯，已成投資人眼中新金雞母。

受電商崛起、陸客來台人數大減影響，近年北市主要商圈，包括士林夜市、師大夜市、SOGO東區等相繼爆出店面出走潮，空置率大增，租金下滑，店面行情也下跌，僅西門町因有日韓港澳背包客支撐，本地年輕人也愛逛，商圈熱度持續升高。

永慶房屋調查發現，除了西門商圈，北市知名廟宇商圈因平常有固定人潮支撐，節慶假日更是遊客聚集，吸引許多連鎖店家進駐，目前不僅空置率低，租金也呈現穩定走揚趨勢。

以松山慈祐宮為例，永慶松山新站直營店長黃振倫表示，慈祐宮由於近饒河街夜市，有穩定的信眾，逛夜市民眾，加上外國團體與自由行旅客，目前周邊店面幾乎滿租，饒河街以外店租每坪要2,500至5,000元，饒河街更達每坪5,000至8,000元，一間店面月租要10至20萬元。

民權東路行天宮一帶也一樣，永慶民權恩主公店店長蕭智仁表示，行天宮周邊店面近年店租漲幅約5％至8％，目前行情約在每坪2,200至2,500元，多為30坪左右的中型店面，每月總租金約6至8萬元

行天宮一帶若離捷運站近一點，店租漲幅多在一成以上，目前店面租金每坪5,000元上下，周邊也達3,000至4,000元。

位於老艋舺商圈的龍山寺，龍山捷運直營店店長林源峰表示，由於有夜市帶動人潮，店租也居高不下，龍山寺周邊店租約每坪3,000至6,000元，越接近夜市店面租金越高，主要為中小型店面，多數為飲食類型店家，近年大多維持滿租。

迪化街老街上的霞海城隍廟周邊，永慶房屋重慶北路店長陳彥傑表示，由於老街商家轉型，增加不少文創、輕食、酒吧、咖啡廳，吸引大批日、韓觀光客，現在人潮比往更多，店租相較往年也漲價不少，目前霞海城隍廟周邊店租上看每坪3,000至5,000元，一間店總月租至少要價10萬元以上，鄰近的巷弄店面租金每坪也要1,500元至2,500元。

資料來源：永慶房屋
資料來源：永慶房屋
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龍山寺周邊 記者游智文／攝影
龍山寺周邊 記者游智文／攝影
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店面租金夜市霞海城隍廟
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