親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

翔宇生醫9月營收1.43億元 年增6.51％

2019-10-14 21:20經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

翔宇生醫〈6539〉公布2019年9月合併營收 1.43 億元，累計今年前三季合併營收新台幣14.52億元，受惠於DV保養品在兩岸市場銷售表現優異的成長佳績，推升翔宇9月及前3季營收較去年同期分別成長6.51％及 6.11％。

翔宇表示，9月營收成長主要受惠於DV保養品年增近三倍的銷售成長表現所致。從DV保養品前9月的銷售通路來看，線上電商平台及線下實體通路的營收比重分別為24.46％及75.54％，其中，線上電商平台的營收明顯年增17 倍，可見在翔宇旗下DV TOKYO系列保養品改變過去翔宇保養品於DV SPA美容會館垂直的銷售模式，成效逐步展現，成功複製DV保健食品所累積的銷售通路經營經驗，加速搶占美容保養的市場份額，翔宇持續強化DV TOKYO的品牌知名度，有望推升DV保養品成為翔宇營運成長的另一支箭。

翔宇總經理張麗綺表示，翔宇2016年以旗下自主研發的全新保健食品「醇養妍」，訴求天然成分、檢驗合格等嚴守高品質，打造「看見更美的自己」之魅力，成功抓住消費者目光且創造高回購率的銷售表現，奠定了翔宇產品市場定位與行銷上的成功，另金鐘獎視后-賈靜雯已連續為醇養妍代言，凸顯翔宇在產品上三「嚴」的用心，原料「嚴」選天然成分、產品生產製程「嚴」格把關、及「嚴」守與代言人在影視戲劇、工作等上的職場態度不謀而合，翔宇期待公司落實知名代言人與大數據分析之精準行銷策略的結合下，帶動DV保健食品之銷售表現再創高峰。

展望2019年下半年，翔宇看好兩岸美容保養市場需求成長趨勢明確，創造旗下DV各項業務良好的發展空間，並對整體營運帶來正面的挹注。除了DV保養品持續擴增新保養品項、拓展新銷售通路，藉以保持良好的業績成長表現外，DV保健食品日前已有「醇養妍」、「喜樂纖」、「蔬暢輕飲」、「聰蓉活力飲」、「纖先暢」、「枸杞葉黃素飲」等數款，並於DV官網、Momo購物網、東森購物、康是美、屈臣氏等上架銷售。

營收保健食品

相關新聞

夜貓出動 星巴克深夜爵士酒館見

2019-10-14 15:47

原油運價大漲 台塑中油不受影響

2019-10-14 14:48

電競、家電出貨攀 動力Q4樂觀

2019-10-14 14:32

研華攻日本 新後勤服務中心啟用

2019-10-14 11:22

大師智庫論壇11月12日登場 談企業永續

2019-10-14 00:24

唐榮80周年廠慶 再創老而彌堅新時代

2019-10-13 22:55

經濟選書／向上管理 放大格局

2019-10-13 22:28

點子農場／京劇的產業化和全球化

2019-10-13 22:27

瑪格麗特談品牌／做品牌，還是產品？

2019-10-13 22:27

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

葡眾搶攻新興市場 寵物保健品「奇芮」10月上市

2019-10-09 14:15

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

日圓換匯又跳水 換新台幣5萬元差快3000元

2019-10-14 11:52

日圓重返0.28字頭創5個月新低 哈日族笑了

2019-10-14 11:43

永豐銀員工下班從金庫搬錢救董未開罰 顧立雄：了解中

2019-10-14 12:10

二外送員喪命機車險不賠 保險局：對方責任險賠200萬元

2019-10-14 10:30

華為5G機海戰 台系鏈大補

2019-10-13 23:28

紅色警戒 陸企挖角記憶體人才

2019-10-13 23:29

外銀辦事處違規 火速「被撤離」

2019-10-13 23:19

翁朝棟：全球鋼價正向發展

2019-10-14 00:33

長照扣除額12萬 三情形可享

2019-10-14 00:42

台幣漲很兇 想跟著賺快用外幣設價服務

2019-10-14 12:47

台積電開盤再創歷史天價 市值衝上7.55兆

2019-10-14 09:36

股匯雙漲 新台幣大漲逾1角

2019-10-14 09:14

南亞科用三招 留住員工

2019-10-13 23:25

職業房東 須報繳營業稅

2019-10-13 22:31

鴻海攜夏普 強攻AI雲服務

2019-10-13 23:24

名家觀點／從日本調高消費稅看台灣稅制

2019-10-13 22:25

員工出差車票存根 可列扣

2019-10-13 22:31

新台幣好強 狂漲逾2角

2019-10-14 10:46

陸展延我工具機反傾銷調查

2019-10-14 00:33

唐榮80周年廠慶 再創老而彌堅新時代

2019-10-13 22:55

金管會新規定困擾金融業經營權之爭 立委要求提對策

2019-10-14 13:47

長鑫存儲年底量產 陸自主生產DRAM威脅台廠

2019-10-14 00:34

台幣成為今天表現最強貨幣 對日圓也創5月初來最高

2019-10-14 11:51

華美銀行十年沒升格...不如歸去

2019-10-13 23:17

黃肇雄專訪（一）／訊連攻人臉辨識 生意做不完

2019-10-13 22:23

郭明錤：iPhone SE2 規格將與i8類似

2019-10-14 12:10

夜貓出動 星巴克深夜爵士酒館見

2019-10-14 15:47

台股站上萬一 顧立雄提醒要居高思危

2019-10-14 13:03

新台幣強升2.3角收30.62元 逾一年最高

2019-10-14 16:19

名模條款子法預告期滿 明年報稅適用

2019-10-14 00:45

中國大陸若威脅並取消ECFA 經濟部將提出因應對策

2019-10-14 12:07

台達電 8K投影機攻進日本

2019-10-13 23:13

財經觀點／LED台廠 須朝利基型市場邁進

2019-10-14 00:55

被動元件MLCC拉貨回溫 國巨創半年波段高點

2019-10-14 12:04

雙11商機 手機廠備貨

2019-10-13 23:24

央行外匯投資 勝過代操

2019-10-13 23:23

香港狀況若惡化 顧立雄：影響台商資金調度中心

2019-10-14 10:05

大戶中實戶歸隊為何動能仍不足？ 顧立雄這樣說

2019-10-14 10:52

乾杯9月營收創新高 新品牌將亮相第4季業績看俏

2019-10-14 14:31

負利率時代 央行賺錢變難了

2019-10-13 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top