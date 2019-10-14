翔宇生醫9月營收1.43億元 年增6.51％

2019-10-14 21:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北即時報導



翔宇生醫〈6539〉公布2019年9月合併營收 1.43 億元，累計今年前三季合併營收新台幣14.52億元，受惠於DV保養品在兩岸市場銷售表現優異的成長佳績，推升翔宇9月及前3季營收較去年同期分別成長6.51％及 6.11％。

翔宇表示，9月營收成長主要受惠於DV保養品年增近三倍的銷售成長表現所致。從DV保養品前9月的銷售通路來看，線上電商平台及線下實體通路的營收比重分別為24.46％及75.54％，其中，線上電商平台的營收明顯年增17 倍，可見在翔宇旗下DV TOKYO系列保養品改變過去翔宇保養品於DV SPA美容會館垂直的銷售模式，成效逐步展現，成功複製DV保健食品所累積的銷售通路經營經驗，加速搶占美容保養的市場份額，翔宇持續強化DV TOKYO的品牌知名度，有望推升DV保養品成為翔宇營運成長的另一支箭。

翔宇總經理張麗綺表示，翔宇2016年以旗下自主研發的全新保健食品「醇養妍」，訴求天然成分、檢驗合格等嚴守高品質，打造「看見更美的自己」之魅力，成功抓住消費者目光且創造高回購率的銷售表現，奠定了翔宇產品市場定位與行銷上的成功，另金鐘獎視后-賈靜雯已連續為醇養妍代言，凸顯翔宇在產品上三「嚴」的用心，原料「嚴」選天然成分、產品生產製程「嚴」格把關、及「嚴」守與代言人在影視戲劇、工作等上的職場態度不謀而合，翔宇期待公司落實知名代言人與大數據分析之精準行銷策略的結合下，帶動DV保健食品之銷售表現再創高峰。

展望2019年下半年，翔宇看好兩岸美容保養市場需求成長趨勢明確，創造旗下DV各項業務良好的發展空間，並對整體營運帶來正面的挹注。除了DV保養品持續擴增新保養品項、拓展新銷售通路，藉以保持良好的業績成長表現外，DV保健食品日前已有「醇養妍」、「喜樂纖」、「蔬暢輕飲」、「聰蓉活力飲」、「纖先暢」、「枸杞葉黃素飲」等數款，並於DV官網、Momo購物網、東森購物、康是美、屈臣氏等上架銷售。