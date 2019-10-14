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香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

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商辦需求旺 Q4信義行政中心地上權招商案料成搶標熱潮

2019-10-14 20:34經濟日報 記者陳美玲／台北即時報導

建商對於未來商辦市場信心提高，積極購地持續擴大商用不動產開發比重，加上自用以及投資需求穩定，使得今年商用不動產交易買氣熱絡。依據信義全球資產最新統計，第3季台北市商辦價格持續走穩，平均售價維持在84.7萬元，毛租金資本化率維持在2.51%。

信義全球資產總經理柯宏安分析，商辦買氣明顯成長，雖然平均售價尚未突破2015年的高點，但買方願意加價的比率提高，聯強國際以每坪100萬元買下南港輪胎位於南港的商辦大樓，已創下當地新高行情，台北市商辦仍是買方布局的重點。

國際貿易衝突轉單效應持續擴大，除了美中貿易戰發酵外，近期日本與韓國貿易僵局也持續緊張，許多台廠回流國內，以致上市櫃購買工業地產交易量從2017年逐年攀升，又以桃園交易占最大宗。而第4季台北市有大案即將登場，信義行政中心地上權招商案，預計會造成搶標熱潮。

從買賣交易來看，從2018年開始北市商辦售價走勢平穩，使得自用以及投資方積極進場，建商對於商用不動產發展信心增加，紛紛宣布提高商辦開發比重，今年上半年辦公室開工量已創下統計以來的新高。本季整體商辦平均售價在84.7萬元，變化不大，整體租金資本化率落在2.51%，A+級的辦公售價小幅下降，平均售價來到130.2萬元，A、B級辦公則維持在每坪90.9萬元、73.3萬元，各商圈之間沒有太明顯變化。

建商

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