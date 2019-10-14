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嘉磐樸樹獨創麵包坊亮點 站上中市南區30萬房價新高

2019-10-14 19:46經濟日報 記者宋健生／即時報導

中部知名建商嘉磐建設在台中市南區最新推出的「嘉磐樸樹」預售案，標榜導入七期豪宅標準，社區並首創麵包坊，每天都有駐點師傅手作熱騰騰出爐的麵包，還有早午餐、下午茶等，成為社區新亮點。

此案還規劃無邊際泳池、親子共讀圖書室、家教房等公設，獲得不少帶孩子看屋的家長青睞，公開僅僅一周就熱銷近六成，每坪單價更站上南區30萬元的房價新高。

市調指出，以「慢活步調」為本的台中市南區，房價在10年前就站穩「2」字頭，而其中更以忠明南路園道段房價最高。

嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，忠明南路園道因為銜接西區國美館美術園道和興大園道、康橋計畫，成為南區的房價指標軸線，沿途鄰近公園、學校、美術館、國圖館，加上捷運紅線、綠線交匯的大慶站，一直就是置產熱區。

而「嘉磐樸樹」所在的忠明南路園道北段，整個綠帶寬度近50米、面積7,000坪，更是集商辦、學校、生活機能等豐富條件，形成區域菁華區塊，被喻為「南區的曼哈頓」。

從美國費城留學歸國的嘉磐建設特助魏榕廷指出，在國外求學時幾乎每天都會在學校附近的公園看書、散步、聽歌、慢跑；而回國後大多時間居住在台北，住的地方也刻意選擇旁邊有他最喜歡的公園。

或許因為國外留學和台北的生活經驗，那種食衣住行都和，讓他深深覺得，好的房子、好的生活，當然就該跟公園有關。所以回國後，一直留意房市上很夯的「公園宅」建案。

當然，「公園宅」房價通常會在同區域中建案的標準之上，有抗跌增值等許多好處。但他覺得公園宅真正值得感受的，應該是一種優雅、隨性、放鬆、慢活的美好氣氛。

「嘉磐樸樹」除了在園道第一排之外，首度參與規劃的魏榕廷說，這次最難得是把基地規劃臨路退縮35米，在前庭營造出一處泳池、四季環抱的森林公園。

也因為自主退縮，讓「嘉磐樸樹」擁有105米永久棟距，完全隔絕忠明南路的喧囂；外觀的垂直綠化、頂樓的空中花園，從回家的路、家裡看出去的窗、頭頂的天都用綠意包覆，甚至擁有銀級綠建築認證。

魏嘉銘說，現代家庭人口減少，小家庭當道，反而讓夫妻親子間，對獨立生活空間有更高的需求，因此嘉磐特地推出3房、4房格局，讓家庭成員各有自己的私人天地。

加上戶戶三、四面採光邊間設計，建材如三段活水設備、PM2.5防護力的防霾紗窗、德國原裝進口廚具跟五金配備、全自動洗淨馬桶、耐磨木地板等，也都以豪宅等級規劃。

獨家規劃的社區麵包坊，不只可以當作輕食烘焙教室，嘉磐甚至邀請麵包師傅長期駐點，住戶的孩子們每天在放學後，可以回來吃到剛出爐熱騰騰的麵包，讓這座親子宅，真正成為父母的溫暖後盾。

魏嘉銘說，嘉磐的作品不只是要建造一棟好宅，更是以住戶需求建造的「心靈建築」。此案推出以來，讓不少長輩在陪子女看屋評估後，更決定自己買一戶作為未來居住或置產之用。

「嘉磐樸樹」位於「台中之心」計畫的西南側，基地位於園道第一排，規劃地上20樓、地下4層建築，坪數設計37至43坪，總價1,300萬至1,500萬元。

嘉磐建設在台中市南區最新推出的「嘉磐樸樹」，標榜導入七期豪宅標準，社區並首創麵包...
嘉磐建設在台中市南區最新推出的「嘉磐樸樹」，標榜導入七期豪宅標準，社區並首創麵包坊，每天都有駐點師傅手作熱騰騰出爐的麵包，還有早午餐、下午茶等，成為社區新亮點。記者宋健生／攝影
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嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，忠明南路園道因為銜接西區國美館美術園道和興大園道、康橋...
嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，忠明南路園道因為銜接西區國美館美術園道和興大園道、康橋計畫，成為南區的房價指標軸線。記者宋健生/攝影
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現代家庭人口減少，小家庭當道，反而讓夫妻親子間，對獨立生活空間有更高的需求，嘉磐...
現代家庭人口減少，小家庭當道，反而讓夫妻親子間，對獨立生活空間有更高的需求，嘉磐對此特地推出3房、4房格局，讓家庭成員各有自己的私人天地。記者宋健生/攝影
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