歌林氣炸鍋至年底銷售量 朝向5萬台邁進

2019-10-14 19:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱台北即時報導



憶聲旗下歌林家電品牌的氣炸鍋目前已有五款機型 累積銷售超過1.5萬台，挑戰至年底銷售量目標朝向5萬台邁進。

歌林家電表示， 歌林全新氣炸鍋KBO-MNR361外型簡潔，走質感時尚風格，吸引消費者目光，採3.2 L大容量設計，可滿足不同消費族群需求。商品特性有 ，健康環保不使用炸油；溫度控制 80~200℃；定時設定，最長30分鐘；快速旋風循環系統，均勻導熱；過熱保護功能，使用安心。

另外，雙環電陶爐和 空氣清淨機也是這一波周年慶熱門商品之一。