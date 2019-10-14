禮客Outlet周年慶衝業績 回饋價值超過10萬元

2019-10-14 19:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



禮客Outlet內湖1.2館與公館店，將於10月18日至11月4日舉辦18天周年慶，禮客主管表示，去年只有12天，今年將天數拉長，是為了因應客人的消費頻率和時間，期望高成長25%。

內湖店首10日10月18至27日，加碼單筆5,000送500、公館店更破天荒祭出單筆3,000送300的10%回饋，第2波回饋更勝以往，10月28日至11月4日內湖店與公館店單筆6,000送300，回饋率為Outlet頭一回，希望帶入人流也帶動業績。