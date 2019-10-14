禮客Outlet周年慶衝業績 回饋價值超過10萬元
禮客Outlet內湖1.2館與公館店，將於10月18日至11月4日舉辦18天周年慶，禮客主管表示，去年只有12天，今年將天數拉長，是為了因應客人的消費頻率和時間，期望高成長25%。
內湖店首10日10月18至27日，加碼單筆5,000送500、公館店更破天荒祭出單筆3,000送300的10%回饋，第2波回饋更勝以往，10月28日至11月4日內湖店與公館店單筆6,000送300，回饋率為Outlet頭一回，希望帶入人流也帶動業績。
瞄準每年最大優惠檔期，今年度禮客Outlet內湖店100個專櫃近5,000組「小過季 大折扣」名牌精品折扣清單，優惠包含全台最狂高人氣夯品Givenchy鉚釘時尚肩背手拿兩用包，原價78,800元、3折優惠23,640元，Blumarine時尚花卉洋裝，原價40,000元、3折優惠12,000元，2折Max & Co.條紋經典外套大衣，原價27,100元、特價5,420元，超高CP值VICTORINOX登機箱，原價13,800元、特價5,520元，超驚人時尚名品配件Max&Co.金屬風格時髦女鞋，原價11,200元，週慶價2,240元、Max & Co.都會風格手提肩背兩用包，原價10,100元，2折特價2,020元，Max&Co.金屬風格時髦女鞋，原價11,200元，2折只賣2,240元。
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