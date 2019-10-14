親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

一個外送員心聲 蹲路邊吃飯用勞力時間換錢

家樂福打造公益平台 邀24供應商捐營業額5%助弱勢

2019-10-14 19:16經濟日報 記者何秀玲／即時報導

響應世界糧食日的到來，家樂福14日舉辦「食物募集分享傳愛」記者會，首度力邀24家知名食物品牌供應商，將在活動期間10月16日至29日，除了提供指定商品買一送一以外，加上樂捐這些商品銷售額5%購買所需物資給於食物銀行進而幫助台灣弱勢家庭

家樂福去年的「食物募集月」共募得物資高達10噸，幫助弱勢家庭超過4萬人次，家樂福14日舉辦年度最大公益活動「食物募集 分享傳愛」記者會，現場邀請24家公益合作夥伴及三大食物銀行共同傾心力挺募集活動，期望幫助更多弱勢家庭。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，年底及過年前通常是弱勢家庭最需物資的時刻，家樂福希望藉由團結力量，將飢餓的問題放上檯面，讓所有消費者一起來參與，讓這些弱勢家庭能過得更好。

響應聯合國SDGs永續發展目標、終結飢餓及有責任的消費與生產，家樂福自2014年開始結合家樂福文教基金會，透過2年走訪學習及物資流程評估，開始著手一系列的食物計畫。

2014年賣場設立食物募集箱，讓消費者可將想捐贈的物資放入募集箱，幫助弱勢家庭。2016年賣場首創續食行動，媒合各分店及食物銀行，將每天未販售完的蔬菜麵包等物資捐給食物銀行，樹立典範的當中進而影響更多供應商，餐廳及麵包業者紛紛加入捐贈行列2017 醜蔬果翻身計畫，讓賣相不好的生鮮蔬果透過加工，成為像是「醜果雪酪」與「寶貝胡蘿蔔」，為食物延續新價值。

去年「真食獎」，助非營利組織完成食物計畫，今年打造食物募集公益平台，目前全台已超過50家食物銀行與家樂福緊密配合，幫助上萬戶弱勢家庭有餐可食的機會。

響應世界糧食日，家樂福首次串聯24家供應商，指定商品買一送一再加上樂捐銷售營業額...
響應世界糧食日，家樂福首次串聯24家供應商，指定商品買一送一再加上樂捐銷售營業額5%，目標募集50噸物資幫助弱勢家庭。家樂福／提供
分享

家樂福弱勢家庭

相關新聞

原油運價大漲 台塑中油不受影響

2019-10-14 14:48

電競、家電出貨攀 動力Q4樂觀

2019-10-14 14:32

研華攻日本 新後勤服務中心啟用

2019-10-14 11:22

大師智庫論壇11月12日登場 談企業永續

2019-10-14 00:24

唐榮80周年廠慶 再創老而彌堅新時代

2019-10-13 22:55

經濟選書／向上管理 放大格局

2019-10-13 22:28

點子農場／京劇的產業化和全球化

2019-10-13 22:27

瑪格麗特談品牌／做品牌，還是產品？

2019-10-13 22:27

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

葡眾搶攻新興市場 寵物保健品「奇芮」10月上市

2019-10-09 14:15

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

日圓換匯又跳水 換新台幣5萬元差快3000元

2019-10-14 11:52

日圓重返0.28字頭創5個月新低 哈日族笑了

2019-10-14 11:43

永豐銀員工下班從金庫搬錢救董未開罰 顧立雄：了解中

2019-10-14 12:10

二外送員喪命機車險不賠 保險局：對方責任險賠200萬元

2019-10-14 10:30

華為5G機海戰 台系鏈大補

2019-10-13 23:28

紅色警戒 陸企挖角記憶體人才

2019-10-13 23:29

外銀辦事處違規 火速「被撤離」

2019-10-13 23:19

翁朝棟：全球鋼價正向發展

2019-10-14 00:33

長照扣除額12萬 三情形可享

2019-10-14 00:42

台積電開盤再創歷史天價 市值衝上7.55兆

2019-10-14 09:36

股匯雙漲 新台幣大漲逾1角

2019-10-14 09:14

台幣漲很兇 想跟著賺快用外幣設價服務

2019-10-14 12:47

南亞科用三招 留住員工

2019-10-13 23:25

職業房東 須報繳營業稅

2019-10-13 22:31

鴻海攜夏普 強攻AI雲服務

2019-10-13 23:24

名家觀點／從日本調高消費稅看台灣稅制

2019-10-13 22:25

員工出差車票存根 可列扣

2019-10-13 22:31

新台幣好強 狂漲逾2角

2019-10-14 10:46

唐榮80周年廠慶 再創老而彌堅新時代

2019-10-13 22:55

陸展延我工具機反傾銷調查

2019-10-14 00:33

華美銀行十年沒升格...不如歸去

2019-10-13 23:17

長鑫存儲年底量產 陸自主生產DRAM威脅台廠

2019-10-14 00:34

金管會新規定困擾金融業經營權之爭 立委要求提對策

2019-10-14 13:47

黃肇雄專訪（一）／訊連攻人臉辨識 生意做不完

2019-10-13 22:23

台幣成為今天表現最強貨幣 對日圓也創5月初來最高

2019-10-14 11:51

郭明錤：iPhone SE2 規格將與i8類似

2019-10-14 12:10

台股站上萬一 顧立雄提醒要居高思危

2019-10-14 13:03

名模條款子法預告期滿 明年報稅適用

2019-10-14 00:45

永續能源之路／首爾官民攜手 脫離核電不再只是口號

2019-10-13 21:33

台達電 8K投影機攻進日本

2019-10-13 23:13

中國大陸若威脅並取消ECFA 經濟部將提出因應對策

2019-10-14 12:07

財經觀點／LED台廠 須朝利基型市場邁進

2019-10-14 00:55

新台幣強升2.3角收30.62元 逾一年最高

2019-10-14 16:19

雙11商機 手機廠備貨

2019-10-13 23:24

被動元件MLCC拉貨回溫 國巨創半年波段高點

2019-10-14 12:04

央行外匯投資 勝過代操

2019-10-13 23:23

大戶中實戶歸隊為何動能仍不足？ 顧立雄這樣說

2019-10-14 10:52

負利率時代 央行賺錢變難了

2019-10-13 23:20

香港狀況若惡化 顧立雄：影響台商資金調度中心

2019-10-14 10:05

永續能源之路／日企打造智慧城 節能減碳能源零消耗

2019-10-13 21:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top