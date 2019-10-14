家樂福打造公益平台 邀24供應商捐營業額5%助弱勢

2019-10-14 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



響應世界糧食日的到來，家樂福14日舉辦「食物募集分享傳愛」記者會，首度力邀24家知名食物品牌供應商，將在活動期間10月16日至29日，除了提供指定商品買一送一以外，加上樂捐這些商品銷售額5%購買所需物資給於食物銀行進而幫助台灣弱勢家庭。

家樂福去年的「食物募集月」共募得物資高達10噸，幫助弱勢家庭超過4萬人次，家樂福14日舉辦年度最大公益活動「食物募集 分享傳愛」記者會，現場邀請24家公益合作夥伴及三大食物銀行共同傾心力挺募集活動，期望幫助更多弱勢家庭。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，年底及過年前通常是弱勢家庭最需物資的時刻，家樂福希望藉由團結力量，將飢餓的問題放上檯面，讓所有消費者一起來參與，讓這些弱勢家庭能過得更好。

響應聯合國SDGs永續發展目標、終結飢餓及有責任的消費與生產，家樂福自2014年開始結合家樂福文教基金會，透過2年走訪學習及物資流程評估，開始著手一系列的食物計畫。

2014年賣場設立食物募集箱，讓消費者可將想捐贈的物資放入募集箱，幫助弱勢家庭。2016年賣場首創續食行動，媒合各分店及食物銀行，將每天未販售完的蔬菜麵包等物資捐給食物銀行，樹立典範的當中進而影響更多供應商，餐廳及麵包業者紛紛加入捐贈行列2017 醜蔬果翻身計畫，讓賣相不好的生鮮蔬果透過加工，成為像是「醜果雪酪」與「寶貝胡蘿蔔」，為食物延續新價值。