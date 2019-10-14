永續能源之路 荷蘭風吹火車、自行車補足最後一哩

2019-10-14 19:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／荷蘭即時報導



昔日荷蘭靠風車和風力帶動磨坊，今日的荷蘭用風力吹動火車。荷蘭國鐵(Nederlandse Spoorwegen, NS)在2017年提前讓全國火車轉為風力發電啟動；荷蘭國鐵總部所在的烏特勒支市，市政府剛與國鐵共同合作改造烏特勒支中央車站，今年8月19日正式啟動地下三層樓的自行車停車場，每天可停1.25萬輛自行車，是全世界最大自行車停車場。

大眾交通工具逐步採用綠能，但往火車站的路上不能充滿汽車。這座停車場代表烏特勒支市政府「健康城市生活」的政策，荷蘭政府多年來推動自行車道計畫，烏特勒支副市長Victor Everhardt說，荷蘭人人都有自行車，自行車數量比人口還要多，騎自行車通勤是民眾日常。

城市發展同時要兼顧環保和民眾生活空間、還要滿足交通需求並不容易。隨著烏特勒支市的快速發展，市府與國鐵都遇到共同問題「怎樣讓大家放棄自己開車、使用公共運輸系統」？Victor Everhardt坦言，即使都市成長，也希望不要讓汽車大量進入市區，影響空氣、生活品質，還造成塞車，自行車可以輕易進入建築和房屋，就讓自行車成為人們從家裡到火車站的「最後一哩」工具，所以從中央到地方，都積極改善自行車通路與大眾運輸基礎建設，不讓民眾苦於找自行車停車位。

其實，在荷蘭各個主要火車站，幾乎都有廣大的自行車停車場，道路設計上多有專為自行車所設計的車道。民眾習慣這種交通工具，中央到地方也打造更多自行車道路，包括跨國車道、環荷車道，連接都市間的自行車高速公路等等，上午尖峰通勤時間，可見到民眾快速騎自行車進入停車場後轉搭火車，在火車站內都有維修據點，加上停車場收費低，讓大家維持騎車習慣。Victor Everhardt說，如果大眾交通運輸很方便，自有車輛自然減少，烏特勒支有50%以上的家戶沒有自用車，靠自行車、分享汽車以及火車、電車等工具交通。

荷蘭民眾大量利用公共運輸工具，荷蘭國鐵每年使用超過1.2億千瓦度的電力，占荷蘭每年用電總量的1％，相當於阿姆斯特丹市的總用電量。但包括火車在內的交通工具，是荷蘭最先達到「零碳排放」的項目，荷蘭國鐵更比原訂目標提前一年、在2017年就達到全面使用風能發電。

荷蘭國鐵發言人Geert Koolen指出，火車用風電最大困難是確保綠能供應穩定持續，在能源供應上採多方採購，與荷蘭最大永續能源業者Eneco合作，確保能源來自永續能源供應地區，目前一半的風能來自荷蘭，另一半來自瑞典（33％）、芬蘭（15％）和比利時（2％）。Geert Koolen說，荷蘭鐵路每天運送超過百萬名乘客，但不排放任何二氧化碳。如果每個汽車用戶每年乘坐一次火車，每年就可以減少二氧化碳排放14萬噸，希望幫助政府實現氣候協定目標。

除了使用可再生能源外，荷蘭國鐵在車站內有多項永續概念設計。例如車站多處月台屋頂上覆蓋太陽能板，供應月台看板所需電力，阿姆斯特丹站內設有風力渦輪機，靠火車頻繁進站的氣流帶動發電；荷蘭國鐵在車廂汰舊換新中，廢物利用「賣火車」：將不能再使用的舊火車車廂逐步拆解，除了車廂讓回收業者買走外，內飾部件用來翻新成其他產品，包括椅子、火車車窗、室內裝潢、衣帽鉤、行李架甚至廣播揚聲器都可以拿來「再生」，車站內有火車地板，垃圾桶製成的乒乓球桌，還有垃圾桶拿來種植物、以及用舊火車座套製成袋子，回收再製了約1170萬公斤的廢物。

另外，Geert Koolen也邀請觀光客到車站「盪鞦韆」，在烏特勒支中央火車站引入了特殊的鞦韆，旅客可以盪鞦韆產生能量為手機充電，每天都吸引大人小孩到車站玩鞦韆兼充電，更是觀光客打卡景點。