3C通路周年慶哪些產品最熱賣？全國電告訴你

2019-10-14 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／台北即時報導



全國電子這一波周年慶成果豐碩，多項商品包括氣炸鍋、IH電子鍋、空氣清淨機、空調、電火鍋、電磁爐等，相較去年同期的檔期，都有明顯，又以氣炸鍋翻數倍最狂。

受益於節能補助、節能家電退稅多重利多及氣溫持續飆升等綜合因素，加上全國電子週年慶加碼回饋多，雖然已入秋，冷氣及冰箱等夏季家電成長力道仍強勁，空調約有三至四成的成長，變頻冰箱、冷凍櫃等都有兩成以上的大幅成長。

全國電子表示，洗衣機指定機種77折起折扣相當低，週年慶活動期間整體洗衣機銷售成長約一至二成，洗脫烘及滾筒洗衣機有二成的成長。電扇、果汁機甚至有二到三成不等的成長；10月進入霧霾季，民眾持續關注空氣品質議題，也帶動空氣清淨機的銷售成長，首波週年慶活動中空氣清淨機就有五至六成的大幅成長。其中清潔相關的淨水器、吸塵器也有三至四成的成長。

小家電是另項週年慶相當受到矚目的商品，其中以氣炸鍋翻數倍最狂，入秋電火鍋、電磁爐銷售量也有三至四成的增長。調理類中的IH電子鍋是另項相當受到台灣消費者喜愛的新興商品，搭上周年慶優惠期間的豐富回饋，相較去年同期也有近一倍的成長幅度。

數位商品則以穿戴商品成長數倍最熱賣，遊戲機及遊戲片、相關周邊買氣也很旺，都有三至四成的成長表現。