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永續能源之路LomboXnet利用太陽能 汽車家庭雙向充電

2019-10-14 18:53經濟日報 記者彭慧明／荷蘭即時報導

利用太陽能做為汽車電池充電技術已經不稀奇，但過多的太陽能電力在夜晚就釋放掉卻相當可惜。荷蘭新創LomboXnet與汽車業者攜手設計出太陽能充電站、充電車與充電池雙向放電解決方案，全面利用無碳、無成本的太陽能優勢。

LomboXnet 有兩項營運模式。包括太陽能汽車的共享服務（We Drive Solar），以及太陽能車與電站和家庭連接的充電計畫（Smart Solar Charging）。LomboXnet創始董事(founding director) Robin Berg指出，在歐洲，德國、挪威、瑞典、法國、英國都在研究兼顧環保的城市交通，汽車共享服務在歐洲快速成長，用戶也習慣不擁有自用車。歐洲有過半的電動車都在荷蘭，具有發展電動車與相關技術的地利。

LomboXnet在近幾年推出We Drive Solar汽車共享服務，與法國汽車業者雷諾(Groupe Renault)合作，以Smart Solar Charging技術，讓附近建築的屋頂太陽能板供電到電站，為汽車充電，充飽電力的電池在夜間將電力放出回到電網，轉為一般家庭使用的電力，家庭與汽車不浪費所有天然能源。

荷蘭政府支持LomboXnet在烏特勒支市區積極實驗，有多處實驗區域建設充電站以及多輛汽車，這些充電站也可以讓其他電動車付費充電，以挹注營收。用戶還可以「訂閱制」方式用車，每月89歐元起，可以有4天使用共享汽車。烏特勒支市民用車卻不用養車，不影響環境。要用車時用戶從App找到最近的車子，登入帳戶後啟動車輛就可開走，最遠距離可達300公里，因取用方便，近半數烏特勒支家庭沒有自用車。

他指出，電動車雙向充電技術其實最早起於日本，在311大地震引起福島核電廠事故後，日本政府積極推動家庭、企業使用再生能源，特別是太陽能，當時就規範太陽能充電的電動汽車電池需要具備放電技術，必要時可將汽車中的電力送入電網供家庭使用。但日本走自有標準，在荷蘭則積極推動國際標準，以便所有電動車都能利用太陽能電站充電，現在加入太陽能充電的汽車業者包括特斯拉、雷諾汽車等業者，雷諾也更積極研發電池雙向放電的技術。

LomboXnet目前在烏特勒支市區興建了50多處充電站，今年目標是145站，在阿姆斯特丹也有類似的建設。

Robin Berg指出，近年荷蘭政府減降低用戶將太陽能發電賣回公共電網的補助金額，但雙向充電的技術也已經普及，也有家庭將太陽能車做為自家充電、放電使用，降低自家用電成本，這種作法可以避免電力送進電網、再傳到家戶時產生電力損耗，不過這這項模式還是實驗的階段，還有一些法規問題需要克服。

Robin Berg表示，已經有企業開始大規模利用這項雙向充電計畫，降低企業用電成本，德商銀行Triodos Bank從2016年就加入LomboXnet的電動車共享和充電計畫，最近在荷蘭烏特勒支省的Driebergen-Zeist車站附近啟動建立目前全球最大規模的雙向充電廣場，預計明年秋天鋪設3,253平方米的太陽能電池板、安裝120個智慧充電站，可以將太陽能存儲在電動（共用）汽車的電池中儲電。這項計畫有多項功能，包括符合能源轉型方案目標，電動車可以在充電站付費充電或是銀行自有電動車充電，汽車儲能完畢可以供電給辦公樓或送入電網； Triodos銀行也計畫以全電動汽車取代共用汽車，會調查Triodos銀行員工外，周邊地區的居民對使用電動共享汽車的意願，與周邊鄰居一起經營共享汽車。

Robin Berg坦言，冬天缺乏太陽是太陽能車和充電計畫的一個缺點，不過LomboXnet也與風力業者合作取得電力，補足冬天的能源不足，確保這項營運模式能持續符合永續環境的清潔、智慧交通目標。

太陽能電池電動車荷蘭

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