東台9月營收年減6.1% 第4季全力參展搶單

2019-10-14 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



工具機大廠東台（4526）今（14）日公布集團9月合併營收8.30億元，月減8.5%、年減6.1%；累計前九月合併營收81.35億元，較去年同期減少2.5%。東台表示，第4季有多項大型展覽，集團將全力搶單。

就集團整體而言，來自工具機營收占88%，電子設備營收占12%。在產品應用面的表現，汽機車產業約占營收的43%，電子業約占12%，航太業占8%。

至於市場面表現，台灣、大陸仍為主要市場、約占49%，亞洲其他地區約25%，至於歐美地區則占26%。

東台表示，集團10月23至25日將參加「TPCA 2019台灣電路板產業國際展覽會」，因應5G時代來臨，針對大板材的需求，展出大檯面的線性馬達數控鑽床與CO2雷射鑽孔機。

此外，還有高精度各軸補正數控鑽床，其各軸CBD深度補償功能，深度控制精度可達±0.02mm，並可支援對鑽功能，提供多層厚板材小孔鑽孔功能，以高階設備全力爭取訂單。

集團子公司亞太菁英將於10月30日舉辦2019 Open House廠內展活動，邀請全球代理商與客戶參與盛會。

此次活動，當天上午在亞太菁英展示智慧化工廠，與全球知名加拿大飛機製造商B公司訂製的大型高速五軸天車式航空專用訂製機，下午展示東台智慧產線，展現亞太菁英智慧化工廠實力，與全球飛機製造業TIER1客戶認可的高端客製化訂製能力。