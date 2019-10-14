日本航空在台招募地勤 今起至11月10日線上報名
為強化亞洲市場及對亞洲旅客的服務，日本航空繼今年台籍空服員招募後，再度在台招募地勤職員，歡迎對航空業懷抱熱情的青年朋友加入日本航空這個大家庭。詳細招考日程與簡介請參照報考專用網頁（https://pasonarpo.wixsite.com/jaltw） 的公告，2019年10月14日起至2019年11月10日皆可接受線上報名。
日航表示，日航集團極為重視員工發展，這次錄取為地勤職員者除可輪調於各部門之外，工作地點也不限於台灣地區，表現優異者有機會轉調至日本總公司甚至是日本航空海外分公司，如果懷有航空夢或是對於服務業抱有極大熱忱，日本航空會是您的最佳選擇。
日航指出，日本航空榮獲全球航空公司星級評等（World Airline Star Ratings *由Skytrax公司根據全球標準來進行的航空公司品質評等制度）五星級評等，代表第一線產品及服務均通過最高品質標準的評鑑。
日本航空之所以獲此殊榮，端賴於日航集團對於員工教育的重視，從客貨運銷售、整備、機場客服、貨物運送、客艙服務等全體職員上下，堅持飛航安全、矢志提供給旅客最安心的飛航旅程以及優質的服務。
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