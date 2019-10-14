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4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

星宇航空機上誌、購物誌 明年1月紙上旅程同步展開

2019-10-14 16:59經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

隨著制服及機艙設備的發表後，星宇航空今（14）日再公開機上雜誌及購物誌之品牌名稱，以本土閩南語命名，機上誌《Kiânn》(Kiânn:行走)、機上購物誌 《béshopping》(bé:買)，將在2020年1月創刊發表，期望再次以講究的精神提供優質的內容，讓旅客能享受閑靜的空中閱讀時光。

《Kiânn》及《béshopping》的名稱和內容，充分反映星宇航空自台灣出發， 秉持飛行不設限及探索宇宙的「北極星」精神，帶領旅客飛往全世界，並以「Be a Conscious Traveler」為宗旨，推崇「有自覺的旅行」，透過一次次的旅程，改變體驗世界的方式。

星宇航空董事長張國煒表示，「星宇航空注重細節的態度，反映在我們的雜誌上，希望能呈現與其他機上雜誌不同的角度及高度，讓旅客更能感受閱讀的美好，並透過此兩本刊物傳達星宇的品牌精神。」

「地球上沒有異鄉人」，《Kiânn》優雅而俏皮地表達對永續城市的關注態度， 希望讀者能藉由徒步觀賞的緩慢心境，深刻體驗全球各地的風土人文與品味美學， 內容涵蓋藝術、科普、建築、設計、時尚、美食與鮮為人知的旅遊秘境，星宇航空更架設《Kiânn》獨立媒體官網，結合聲音藝術與其他互動性功能，呈現當期紙本並延伸更多數位內容;《béshopping》不僅僅是機上免稅品型錄，將以「宇宙中的紙上選物店」為精神，導入獨立觀點，引領讀者走入星宇時尚選品世界。

旅行，不只在抵達目的地，而是從進入星宇機艙就開始了。從機艙空間到個人 座艙，星宇航空為旅客引進最先進的設備，打造尊榮的機上空間，呈現滿足「五 感」之頂級飛行體驗，《Kiânn》和《béshopping》更讓喜愛閱讀的旅人進行一 場優雅的「紙上旅行」。

星宇航空今（14）日再公開機上雜誌及購物誌之品牌名稱，以本土閩南語命名，機上誌《...
星宇航空今（14）日再公開機上雜誌及購物誌之品牌名稱，以本土閩南語命名，機上誌《Kiânn》(Kiânn:行走)、機上購物誌 《béshopping》(bé:買)，將在 2020 年1月創刊發表。　圖／星宇航空提供
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