星宇航空機上誌、購物誌 明年1月紙上旅程同步展開

2019-10-14 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



隨著制服及機艙設備的發表後，星宇航空今（14）日再公開機上雜誌及購物誌之品牌名稱，以本土閩南語命名，機上誌《Kiânn》(Kiânn:行走)、機上購物誌 《béshopping》(bé:買)，將在2020年1月創刊發表，期望再次以講究的精神提供優質的內容，讓旅客能享受閑靜的空中閱讀時光。

《Kiânn》及《béshopping》的名稱和內容，充分反映星宇航空自台灣出發， 秉持飛行不設限及探索宇宙的「北極星」精神，帶領旅客飛往全世界，並以「Be a Conscious Traveler」為宗旨，推崇「有自覺的旅行」，透過一次次的旅程，改變體驗世界的方式。

星宇航空董事長張國煒表示，「星宇航空注重細節的態度，反映在我們的雜誌上，希望能呈現與其他機上雜誌不同的角度及高度，讓旅客更能感受閱讀的美好，並透過此兩本刊物傳達星宇的品牌精神。」

「地球上沒有異鄉人」，《Kiânn》優雅而俏皮地表達對永續城市的關注態度， 希望讀者能藉由徒步觀賞的緩慢心境，深刻體驗全球各地的風土人文與品味美學， 內容涵蓋藝術、科普、建築、設計、時尚、美食與鮮為人知的旅遊秘境，星宇航空更架設《Kiânn》獨立媒體官網，結合聲音藝術與其他互動性功能，呈現當期紙本並延伸更多數位內容;《béshopping》不僅僅是機上免稅品型錄，將以「宇宙中的紙上選物店」為精神，導入獨立觀點，引領讀者走入星宇時尚選品世界。