健信輕量化技術升級 石呈澤趁機轉型

2019-10-14 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北即時報導



健瑞集團執行長石呈澤14日表示，受美中貿易戰與關稅多項因素影響，積極整合集團旗下各子公司資源進行輕量化技術升級，目前健信具有鋼圈、鑄造、旋壓、鍛造等全面產品，並規畫發展鎂鍛及碳纖產品，由以往分散10個以上的車廠客戶，逐漸集中至4-5個優質且較高端的車廠，合作純電動車款，深耕車輛輕量化節能減碳市場。

健信今年兩岸在煅造與鑄旋相關產品的需求考量下，資本支出約超過人民幣1億元，預計將可在明年陸續出貨。由於產品經過調整，未來營收雖然未成長，但獲利可望提升。另外原本計畫停掉的鋼圈產線，受惠大陸反傾銷的問題，產線已爆滿，健信台灣廠營收因而受惠。

石呈澤表示，目前一萬噸鋁鍛產線正在架設當中，產能可達到一年30萬個，最大可鍛造29吋輪圈，媲美全球第一大鍛造輪圈廠(德國Otto Fuchs)，目前已接獲歐系車廠訂單，11月進入試車階段，12月開始量產，預估2020年Q1即可正式出貨。

在新開發的鑄旋技術方面，精密鑄旋與一般鑄造的工藝不同，使其成品可達到90%鋁鍛輪圈的性能，而價格較鋁鍛減少50%以上。目前健信精密鑄旋鋁圈一年產能為15萬個，未來三年內可提升至60萬個，日前已接獲美國知名純電動車廠訂單，預估2020年Q4即開始量產。

在長線布局上，健信將鎂及碳纖材料納入發展。鎂鍛輪圈重量較鋁鍛輪圈少20%、強度跟剛性比鋁鍛更好，且中國擁有成熟鎂金屬資源，鎂圈於中國製造輸出歐洲又無反傾銷限制，健信將利用此一優勢，主攻頂級電動車與跑車市場。至於大量運用於航太領域的碳纖材料，碳纖輪圈相較鋁圈重量可減少達50%，健信目前正與台灣知名碳纖維運動用品大廠進行合作，積極開發碳纖輪圈，目標於明年推出樣品測試，希望藉助碳纖維材質帶來的輕量化與高強度特性，提升車輛性能與操控的表現，滿足高端車廠的需求。

關於中美貿易戰的影響，石呈澤認為，健信在中國及台灣均有生產線，可提供不同地點生產來因應貿易戰，同時維持在世界最大電動車市場-中國佔有一席之地。另外，鋼圈受惠於反傾銷反補貼稅及中美貿易戰的轉單效益，北美等客戶持續轉往台灣採購，對於健信彰濱廠而言是相對有利的。