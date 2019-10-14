親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

哈吉貝重創日本：42死21河川潰堤，防災擋不住極端水患？

走鼻頭角祕境落海最後身影曝光 民眾驚：為何不聽勸？

空中巴士交付第1,000架A320neo家族飛機

2019-10-14 15:18經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

空中巴士日前交付第1,000架A320neo家族飛機。這架A321neo是在德國漢堡組裝，交給印度的IndiGo航空。

IndiGo是全球最大的A320neo家族客戶，訂單總數達430架飛機。自從2016年3月開始交機以來，該公司的A320neo機隊規模已成長至96架，另外還有129架A320ceo客機。在競爭激烈的印度市場中，省油的A320家族讓IndiGo成長為印度機隊最大，載客人數最多的航空公司。

A320neo家族目前在全球四處空中巴士廠房組裝：法國圖魯斯、德國漢堡、中國大陸天津、以及美國墨比爾。全球首架A320neo是在2016年1月交機，之後的里程碑包括2017年首架A321neo交機、2018年首架A321LR交機、以及2019年推出A321XLR。

A320neo計畫的重點是省油效益。以廣受歡迎的A320ceo為基礎，新一代A320neo將耗油量降低兩成，噪音降低五成。A320neo家族飛機最多可載240名乘客，擁有最寬敞的單走道飛機客艙，整合新一代發動機等最新科技。至2019年9月底為止，A320neo家族已從全球近110家客戶接到超過6,600架確認訂單。

據指出，前長榮集團總裁張榮發之子張國煒創辦星宇航空，計畫引進十架A320neo型客機，今年10月底前將交付第一架，張國煒將親自帶隊前往空中巴士集團的德國漢堡廠接機，12月再引進第二架，明年1月引進第三架，開航時三架飛機將會三點齊發。

空中巴士日前交付第1,000架A320neo家族飛機，這架A321neo是在德國...
空中巴士日前交付第1,000架A320neo家族飛機，這架A321neo是在德國漢堡組裝，交給印度的IndiGo航空。張國煒創辦的星宇航空，首批十架客機就是A320neo型。　圖／空中巴士集團提供
分享

印度空中巴士德國

相關新聞

原油運價大漲 台塑中油不受影響

2019-10-14 14:48

電競、家電出貨攀 動力Q4樂觀

2019-10-14 14:32

研華攻日本 新後勤服務中心啟用

2019-10-14 11:22

大師智庫論壇11月12日登場 談企業永續

2019-10-14 00:24

唐榮80周年廠慶 再創老而彌堅新時代

2019-10-13 22:55

經濟選書／向上管理 放大格局

2019-10-13 22:28

點子農場／京劇的產業化和全球化

2019-10-13 22:27

瑪格麗特談品牌／做品牌，還是產品？

2019-10-13 22:27

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

錢線人物／紛擾過後 許作名力扮「強力膠」

2019-10-13 13:42

錢線人物／莊惟捷「鎖下去」 痛點變生意

2019-10-13 13:42

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

葡眾搶攻新興市場 寵物保健品「奇芮」10月上市

2019-10-09 14:15

世界兩大霸權之爭；經貿金融與5G科技之戰

2019-10-07 10:44

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

日圓換匯又跳水 換新台幣5萬元差快3000元

2019-10-14 11:52

美中貿易戰停火？ 郭台銘示警：為之過早

2019-10-13 19:04

「2」字頭鈔券民眾不愛 庫存用紙「倉庫堆滿滿」

2019-10-13 17:06

日圓重返0.28字頭創5個月新低 哈日族笑了

2019-10-14 11:43

華為5G機海戰 台系鏈大補

2019-10-13 23:28

紅色警戒 陸企挖角記憶體人才

2019-10-13 23:29

二外送員喪命機車險不賠 保險局：對方責任險賠200萬元

2019-10-14 10:30

永豐銀員工下班從金庫搬錢救董未開罰 顧立雄：了解中

2019-10-14 12:10

外銀辦事處違規 火速「被撤離」

2019-10-13 23:19

翁朝棟：全球鋼價正向發展

2019-10-14 00:33

長照扣除額12萬 三情形可享

2019-10-14 00:42

南亞科用三招 留住員工

2019-10-13 23:25

股匯雙漲 新台幣大漲逾1角

2019-10-14 09:14

台積電開盤再創歷史天價 市值衝上7.55兆

2019-10-14 09:36

職業房東 須報繳營業稅

2019-10-13 22:31

名家觀點／從日本調高消費稅看台灣稅制

2019-10-13 22:25

鴻海攜夏普 強攻AI雲服務

2019-10-13 23:24

員工出差車票存根 可列扣

2019-10-13 22:31

唐榮80周年廠慶 再創老而彌堅新時代

2019-10-13 22:55

新台幣好強 狂漲逾2角

2019-10-14 10:46

陸展延我工具機反傾銷調查

2019-10-14 00:33

台幣漲很兇 想跟著賺快用外幣設價服務

2019-10-14 12:47

華美銀行十年沒升格...不如歸去

2019-10-13 23:17

長鑫存儲年底量產 陸自主生產DRAM威脅台廠

2019-10-14 00:34

黃肇雄專訪（一）／訊連攻人臉辨識 生意做不完

2019-10-13 22:23

永續能源之路／首爾官民攜手 脫離核電不再只是口號

2019-10-13 21:33

財經觀點／LED台廠 須朝利基型市場邁進

2019-10-14 00:55

台幣成為今天表現最強貨幣 對日圓也創5月初來最高

2019-10-14 11:51

中經院18日公布第4季經濟預測 預估上修

2019-10-13 17:26

台達電 8K投影機攻進日本

2019-10-13 23:13

名模條款子法預告期滿 明年報稅適用

2019-10-14 00:45

雙11商機 手機廠備貨

2019-10-13 23:24

央行外匯投資 勝過代操

2019-10-13 23:23

負利率時代 央行賺錢變難了

2019-10-13 23:20

郭明錤：iPhone SE2 規格將與i8類似

2019-10-14 12:10

永續能源之路／日企打造智慧城 節能減碳能源零消耗

2019-10-13 21:13

中國大陸若威脅並取消ECFA 經濟部將提出因應對策

2019-10-14 12:07

大戶中實戶歸隊為何動能仍不足？ 顧立雄這樣說

2019-10-14 10:52

永續能源之路／核電兩成 日本：安全前提負責能源政策

2019-10-13 21:11

永續能源之路／保障海上風機勞工安全 工時更嚴格

2019-10-13 21:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top