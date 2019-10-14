空中巴士交付第1,000架A320neo家族飛機

2019-10-14 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



空中巴士日前交付第1,000架A320neo家族飛機。這架A321neo是在德國漢堡組裝，交給印度的IndiGo航空。

IndiGo是全球最大的A320neo家族客戶，訂單總數達430架飛機。自從2016年3月開始交機以來，該公司的A320neo機隊規模已成長至96架，另外還有129架A320ceo客機。在競爭激烈的印度市場中，省油的A320家族讓IndiGo成長為印度機隊最大，載客人數最多的航空公司。

A320neo家族目前在全球四處空中巴士廠房組裝：法國圖魯斯、德國漢堡、中國大陸天津、以及美國墨比爾。全球首架A320neo是在2016年1月交機，之後的里程碑包括2017年首架A321neo交機、2018年首架A321LR交機、以及2019年推出A321XLR。

A320neo計畫的重點是省油效益。以廣受歡迎的A320ceo為基礎，新一代A320neo將耗油量降低兩成，噪音降低五成。A320neo家族飛機最多可載240名乘客，擁有最寬敞的單走道飛機客艙，整合新一代發動機等最新科技。至2019年9月底為止，A320neo家族已從全球近110家客戶接到超過6,600架確認訂單。