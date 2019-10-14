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秋冬遊補助加小鎮漫遊 交通部要刺激旅客趣遊小鎮

2019-10-14 15:03經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

交通部觀光局為帶動小鎮深度旅遊風氣，並將台灣小鎮在地特色行銷到國際，且與目前推動的秋冬遊補助進行結合，將從10月18日至12月7日止，舉辦一連串的小鎮演出活動，邀請知名的台灣品牌團隊於小鎮演出，以吸引遊客到小鎮旅遊，並藉由演出展現地方特色，讓遊客加深對小鎮的認識，進而深度體驗小鎮的特色與文化。

觀光局今日舉辦「2019台灣小鎮漫遊－小鎮遊戲趣」記者會，交通部長林佳龍親自出席並致詞，他表示，台灣觀光不是走馬看花，可以深入體會，包括文史、農特產、宮廟、節慶等，都可以和地方結合，讓旅遊更有深度。

他說，觀光局為推廣小鎮旅遊，選出30個經典小鎮，並結合客家委員會所推薦的十大客庄小鎮及國際認證之國際慢城共40個特色小鎮，現將擴大國旅秋冬遊結合小鎮觀光，且邀請六大表演團體一起加入，有好吃、好玩，還可欣賞多種表演活動，老少咸宜，適合全家出遊。

觀光局指出，為吸引觀光客到訪小鎮，繼規劃於13個小鎮舉辦系列音樂會，讓國家級的交響樂聲帶領旅客到訪小鎮後，另於全台北、中、南、東各區共擇十個小鎮，舉辦一連串的小鎮演出活動，包括三場國家劇院級戶外大型演出及七場藝術卡車秀，並於十場演出前各安排一場與兒童互動的立體拼圖贈獎遊戲。演出團隊包括唐美雲歌仔戲團、紙風車劇團、打狗亂歌團、臺灣特技團、FOCA福爾摩沙馬戲團、即將成真火舞團等知名團隊。除了結合文化藝術演出及觀光之外，更具有寓教於樂的意義。

觀光局表示，為了創造觀光有利環境，政府已將觀光產業列為國家重大新興產業之一，目前來台旅客中有八成是自由行旅客，而國旅市場中高達九成是自行規劃行程出遊。自由行旅客全台灣走透行旅，深入地方，也促使政府部門進而思考如何充實在地觀光內涵，做到軟硬體品質的全面提升。

觀光局說，推廣小鎮旅遊的主要目的也就是要打造小鎮品牌，藉由行銷推廣「台灣40經典/客庄/慢城小鎮」，吸引更多國內外旅客到訪，帶動小鎮深度遊，創造地方經濟，同時成為未來國際行銷的新產品。

觀光局今日舉辦「2019台灣小鎮漫遊－小鎮遊戲趣」記者會，交通部長林佳龍親自出席...
觀光局今日舉辦「2019台灣小鎮漫遊－小鎮遊戲趣」記者會，交通部長林佳龍親自出席並致詞，他表示，台灣觀光不是走馬看花，可以深入體會，包括文史、農特產、宮廟、節慶等，都可以和地方結合，讓旅遊更有深度。　記者楊文琪／攝影
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