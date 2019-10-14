親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

外送員3天2死 勞動部公布UberEats、Foodpanda勞檢

巴黎「紅磨坊」華麗130年：情色爭議下的狂歡舞台

研華攻日本 新後勤服務中心啟用

2019-10-14 11:22經濟日報 吳凱中

工業電腦大廠研華（2395）今（14）日宣布，正式於福岡縣啟用全新日本後勤服務中心，研華將善用可充分擴展的倉儲資源，透過「依單製造服務」（CTOS） 將產能推升近三倍，促進研華在地成長動能動能。

研華自今年2月完成收購 OMRON Nohgata 公司（現更名為 Advantech Technologies Japan；ATJ） 後，從而獲得研華全球最大的園區。研華日本後勤服務中心將延續 OMRON Nohgata 的品質，善用可充分擴展的倉儲資源，透過「依單製造服務」將產能推升近三倍，促進研華在地成長動能，同時滿足客戶在工業 4.0與日俱增的需求。

研華日本分公司總經理 Mike Koike 表示，研華位於福岡直方市的後勤服務中心運用CTOS專業技術和研華品牌資源，配合內部營運管理，採取全球一致的標準，將達到與歐美各地相同的服務品質。在廠房生產區域，研華運用高度客製化的CTOS製造執行系統 （iCTOS MES），搭配即時資料監控技術落實工業4.0應用，協助主管決策、加速週期改善，並支援高度客製化的生產作業。

研華全新的CTOS生產廠區可支援多種客製化組態需求，範圍從小型的工業級邊緣電腦、桌上型電腦、平板、機架式機箱電腦，乃至伺服器組裝作業。研華的客製化組裝服務也適用於AI、運算處理和工廠自動化／工業應用加速所需的GPU卡、相機輸入端的影像擷取卡、AI/IoT相關及在IoT時代所需的各種感測器輸入與輸出卡之安裝。

研華表示，設於日本的全新CTOS生產廠區也將整合物流倉儲服務，成為全球27國營運據點的生產與物流基地之一。並將善用這座物流中心的地利之便，迅速回應日本客戶的需求。

研華設於日本福岡的全新CTOS廠區將成為全球27國營運據點的生產與物流基地之一。...
研華設於日本福岡的全新CTOS廠區將成為全球27國營運據點的生產與物流基地之一。 圖／研華提供
分享

研華

相關新聞

大師智庫論壇11月12日登場 談企業永續

2019-10-14 00:24

唐榮80周年廠慶 再創老而彌堅新時代

2019-10-13 22:55

經濟選書／向上管理 放大格局

2019-10-13 22:28

點子農場／京劇的產業化和全球化

2019-10-13 22:27

瑪格麗特談品牌／做品牌，還是產品？

2019-10-13 22:27

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

錢線人物／紛擾過後 許作名力扮「強力膠」

2019-10-13 13:42

錢線人物／莊惟傑「鎖下去」 痛點變生意

2019-10-13 13:42

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

葡眾搶攻新興市場 寵物保健品「奇芮」10月上市

2019-10-09 14:15

世界兩大霸權之爭；經貿金融與5G科技之戰

2019-10-07 10:44

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

美中貿易戰停火？ 郭台銘示警：為之過早

2019-10-13 19:04

「2」字頭鈔券民眾不愛 庫存用紙「倉庫堆滿滿」

2019-10-13 17:06

台積電再創奇蹟預言成真 張忠謀解密有3強項

2019-10-13 13:24

勞退新制帳戶 他們是忘記了...還是怕領出來？

2019-10-13 13:06

紅色警戒 陸企挖角記憶體人才

2019-10-13 23:29

華為5G機海戰 台系鏈大補

2019-10-13 23:28

勞退新制帳戶分紅比定存甜 能放多久是多久

2019-10-13 13:08

外銀辦事處違規 火速「被撤離」

2019-10-13 23:19

南亞科用三招 留住員工

2019-10-13 23:25

長照扣除額12萬 三情形可享

2019-10-14 00:42

職業房東 須報繳營業稅

2019-10-13 22:31

翁朝棟：全球鋼價正向發展

2019-10-14 00:33

唐榮80周年廠慶 再創老而彌堅新時代

2019-10-13 22:55

鴻海攜夏普 強攻AI雲服務

2019-10-13 23:24

名家觀點／從日本調高消費稅看台灣稅制

2019-10-13 22:25

長鑫存儲年底量產 陸自主生產DRAM威脅台廠

2019-10-14 00:34

華美銀行十年沒升格...不如歸去

2019-10-13 23:17

員工出差車票存根 可列扣

2019-10-13 22:31

股匯雙漲 新台幣大漲逾1角

2019-10-14 09:14

國內需求淡 太陽能廠短期展望保守

2019-10-13 14:09

台積電開盤再創歷史天價 市值衝上7.55兆

2019-10-14 09:36

陸展延我工具機反傾銷調查

2019-10-14 00:33

二外送員喪命機車險不賠 保險局：對方責任險賠200萬元

2019-10-14 10:30

永續能源之路／首爾官民攜手 脫離核電不再只是口號

2019-10-13 21:33

中經院18日公布第4季經濟預測 預估上修

2019-10-13 17:26

財經觀點／LED台廠 須朝利基型市場邁進

2019-10-14 00:55

黃肇雄專訪（一）／訊連攻人臉辨識 生意做不完

2019-10-13 22:23

雙11商機 手機廠備貨

2019-10-13 23:24

永續能源之路／日企打造智慧城 節能減碳能源零消耗

2019-10-13 21:13

永續能源之路／核電兩成 日本：安全前提負責能源政策

2019-10-13 21:11

永續能源之路／保障海上風機勞工安全 工時更嚴格

2019-10-13 21:03

台達電 8K投影機攻進日本

2019-10-13 23:13

負利率時代 央行賺錢變難了

2019-10-13 23:20

永續能源之路／專訪能源政策 日本能源廳書面訪問全文

2019-10-13 21:12

名模條款子法預告期滿 明年報稅適用

2019-10-14 00:45

永續能源之路／台夫特理工大學Green Village計畫

2019-10-13 21:21

雙十連假助威 遠百買氣旺

2019-10-13 21:08

三星公益路跑今登場 歷年最高報名費逾472萬全額捐贈

2019-10-13 14:57

永續能源之路／古老綠首都奈梅亨 落實綠色生活主張

2019-10-13 21:21

央行外匯投資 勝過代操

2019-10-13 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top