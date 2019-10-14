研華攻日本 新後勤服務中心啟用

工業電腦大廠研華（2395）今（14）日宣布，正式於福岡縣啟用全新日本後勤服務中心，研華將善用可充分擴展的倉儲資源，透過「依單製造服務」（CTOS） 將產能推升近三倍，促進研華在地成長動能動能。

研華自今年2月完成收購 OMRON Nohgata 公司（現更名為 Advantech Technologies Japan；ATJ） 後，從而獲得研華全球最大的園區。研華日本後勤服務中心將延續 OMRON Nohgata 的品質，善用可充分擴展的倉儲資源，透過「依單製造服務」將產能推升近三倍，促進研華在地成長動能，同時滿足客戶在工業 4.0與日俱增的需求。

研華日本分公司總經理 Mike Koike 表示，研華位於福岡直方市的後勤服務中心運用CTOS專業技術和研華品牌資源，配合內部營運管理，採取全球一致的標準，將達到與歐美各地相同的服務品質。在廠房生產區域，研華運用高度客製化的CTOS製造執行系統 （iCTOS MES），搭配即時資料監控技術落實工業4.0應用，協助主管決策、加速週期改善，並支援高度客製化的生產作業。

研華全新的CTOS生產廠區可支援多種客製化組態需求，範圍從小型的工業級邊緣電腦、桌上型電腦、平板、機架式機箱電腦，乃至伺服器組裝作業。研華的客製化組裝服務也適用於AI、運算處理和工廠自動化／工業應用加速所需的GPU卡、相機輸入端的影像擷取卡、AI/IoT相關及在IoT時代所需的各種感測器輸入與輸出卡之安裝。