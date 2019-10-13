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三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49經濟日報 記者何佩儒／即時報導

台灣三星電子第15屆公益路跑「Run For Children」今天熱情開跑，臺北市政府前廣場自清晨便擠滿熱血跑者，準備迎向3K、9K的挑戰。三星電子秉持「挑戰你所不能」的精神舉辦公益路跑，今年總計有近2萬名跑者熱烈支持，攜手成就三星公益路跑史上最高金額報名費逾472萬元，三星將全數捐贈予財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會（家扶基金會）作為「星美好獎助學金」，為天賦異稟的孩子們投注築夢基金，並能在藝術、體育領域發光發熱。

台灣三星電子總經理李大成表示，三星公益路跑邁向第15屆，感謝各界支持與響應，三星持續關注台灣人才培育，至今已有超過450人次的受益學童，未來三星將持續善盡企業社會責任，以品牌之力及優異科技產品，關注每位孩子的教育機會，創造一個價值共好、更美好的未來。

台灣三星指出，本屆領跑陣容堅強，由台灣體壇健將舉重金牌女神郭婞淳、跨欄一哥陳傑、空手道小清新文姿云等，共同組成「星美好領跑團」。活動主視覺為星美好獎助學金受助學童巫方濟親手繪製；體驗區結合三星全產品陣線，設計多樣豐富的親子體驗區，其中的糖果故事屋由三星企業志工擔任「星美好大使」，帶領小朋友使用三星平板閱讀AR故事書。

台灣三星自2005年起，每年由臺北市政府前廣場作為起跑點，號召跑者一起齊心公益。2013年起，落實報名費全額捐贈家扶基金會，迄今累計捐款已破千萬元；2017年起成立「星美好獎助學金」，針對在藝術或體育領域有特殊才華的孩童提供資源協助，給予舞台讓他們發揮所長，今年三星公益路跑預計將資助超過370位國小至大專的學童。

此次三星公益路跑報名費逾472萬元，三星將全數捐贈予家扶基金會作為「星美好獎助學...
此次三星公益路跑報名費逾472萬元，三星將全數捐贈予家扶基金會作為「星美好獎助學金」。圖／台灣三星提供
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