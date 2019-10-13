三星公益路跑今登場 歷年最高報名費逾472萬全額捐贈

2019-10-13 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



台灣三星電子第15屆公益路跑「Run For Children」今日熱情開跑，臺北市政府前廣場自清晨便擠滿熱血跑者，準備迎向3K、9K的挑戰，今年總計有近2萬名跑者熱烈支持，攜手成就三星公益路跑史上最高金額報名費逾472萬元，三星亦將全數捐贈予財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會作為「星美好獎助學金」，為天賦異稟的孩子們投注築夢基金，並能在藝術、體育領域發光發熱。

三星公益路跑活動在臺北市政府、中華民國路跑協會長年指導與協助下，15年來愛不間斷。[ 今天活動包括臺北市體育局副局長蔡培林、中華民國路跑協會理事長范姜瑞，家扶基金會處長周大堯等多位貴賓也親臨現場支持。台灣三星電子總經理李大成表示，三星公益路跑邁向第15屆，感謝各界支持與響應，至今已有超過450人次的受益學童，未來將持續善盡企業社會責任。

本屆領跑陣容堅強，由台灣體壇健將舉重金牌女神郭婞淳、跨欄一哥陳傑、空手道小清新文姿云；人氣網紅人氣團體欸你這週要幹嘛、陳彥婷、Q萌雙胞胎蘋果西打與人見人愛的吉祥物-熊讚，共同組成「星美好領跑團」，率領家扶學童與跑者們一同揮灑汗水。

此外，現場活動也別具巧思，如活動主視覺為星美好獎助學金受助學童巫方濟親手繪製；體驗區結合三星全產品陣線，設計多樣豐富的親子體驗區，其中的糖果故事屋由三星企業志工擔任「星美好大使」，帶領小朋友使用三星平板閱讀AR故事書，讓三星公益路跑更寓教於樂、增添闔家歡樂氣氛。

台灣三星自2005年開始，每年由臺北市政府前廣場作為起跑點，號召跑者一起齊心公益。2013年起，落實報名費全額捐贈家扶基金會，迄今累計捐款已破千萬；2017年起成立「星美好獎助學金」，針對在藝術或體育領域有特殊才華的孩童提供資源協助。今年三星公益路跑預計將資助超過370位國小至大專的學生。