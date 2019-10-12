第二屆纖維創作獎林秋鴻連莊拿下最大獎

2019-10-12 21:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



由台中市纖維工藝博物館主辦的「第二屆纖維創作獎」，今(12)日舉行頒獎典禮，今年共有62件作品入選，上屆纖維大獎得主林秋鴻「連莊」，再度拿下最大奬。

今天的頒獎典禮，包括台中市文化局長張大春、立委何欣純、市議員李天生、中興大學名譽教授張豐吉，本屆評審委員陳景林、翁徐得、蔡玉珊、林青玫、吳佩珊及獎座設計者謝棟樑等人都到場共襄盛舉。

因現場才公布藝術創作類、工藝設計類前三名，以及「傢飾設計獎」、「服飾設計獎」二座特別獎，藝術創作類貳獎得獎者聽到自己名字時，都驚喜落淚，不敢相信。

而在眾人驚呼聲中，上屆纖維大獎得主林秋鴻，再度以「毛地墨彩三環景瓶」連莊，作品將由纖維工藝博物館永久典藏。

張大春表示，他很感謝纖博館所有的幕後推手，讓原本的編織工藝館昇華成纖維工藝博物館。本屆纖維創作獎入選者作品精彩，也希望將工藝設計類的得獎作品產業化，實現市長一直以來所提倡的文化財政策，也期望未來纖博館能成為台灣向世界表現纖維工藝及藝術的窗口。

台中市纖維工藝博物館為台中首座市級公立博物館，開館營運即將屆滿一週年。自籌備處期間便開始辦理的「纖維創作獎」，是全國唯一以「纖維」為主題的公開競賽。

張大春指出，今年持續辦理第二屆競賽，希望給予纖維創作者一個平台，鼓勵運用各項纖維材質，創作精彩的作品，促進纖維工藝與纖維藝術的蓬勃發展。

今年藝術創作類首獎，由林秋鴻的作品「毛地墨彩三環景瓶」奪得，這件作品同時獲得評審一致肯定，再奪本屆的纖維大獎，表現極為亮眼。

得獎作品利用黑線刺繡當作畫筆，簡約描繪居住在都市頂樓所見，各種不同角度的建築風景。她巧妙地將三面線條繡畫，用羊毛濕氈等技法接合，形塑成一個白色大瓶罐的外形，作品宛如不施脂粉的清純少女，風格清新不落俗套。

林秋鴻也是第一屆評審團大獎的得主，連續二屆奪得最大獎，令人驚嘆。

工藝設計類首獎則由楊芳華的「葉影風裳」奪得，以簡約剪裁的長衣為底，另混合楓葉、尤加利葉等不同葉形及植物汁素，將移染技法結合在服裝上。作品的染色技法與圖案搭配出色，令人驚艷。

這種結合生態纖維與設計美學的技法，近年在台韓等地頗受重視，此次奪得首獎，預期將讓更多人投入移染技法的創作。

服飾設計獎則由劉承佑的「流冰·歲月」脫穎而出，以羊毛氈濕氈技法搭配複合媒材應用，創作六件包袋系列作品。

這組作品以全球暖化極地冰融為概念基礎，由近到遠詮釋極地冰原受暖化崩解及型態轉變的過程，讓人深深省思面對極端氣候的環境災難，人類的所為及所能為；由於技法成熟，議題深刻，評審一致推薦為特別獎。

台中市文化局説，這次得獎作品除了展現精湛的工藝與技法，作品主題十分多元，對於歷史文化、環境氣候、原住民傳統等議題，都有廣泛深刻的關懷。

另外，創作者成熟的運用纖維材質與工藝技法，豐富傳達人文的厚度。

張大春強調，文化局政策一直是：重文創、文化財、接地氣、搭平台。纖維創作獎的辦理，就是秉持著這些方向而努力。

這次全部得獎作品，將同時在纖維工藝博物館的臉書進行人氣獎票選活動，並且在展期最後一天(12月1日)辦理「人氣獎」頒獎。為鼓勵民眾參與，特別贈送50份由「天染工坊」製作的台灣染織小物，來與網友互動。