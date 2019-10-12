親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

花蓮金三角商圈冒濃煙 火燒3戶仍有延燒之虞

台南高雄大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

高雄國際食品展月底登場 展前農漁嘉年華拚人氣

2019-10-12 15:57聯合報 記者鄒秀明／即時報導

由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行及高雄市政府海洋局協辦的南臺灣食品龍頭盛會「高雄國際食品展」，24日在高雄展覽館登場。今天在高雄大遠百廣場舉辦展前記者會，全新規畫「高雄農漁嘉年華」，一系列熱鬧活動與民眾同樂，提前為展覽熱身。

高雄農漁嘉年華精選10家參展廠商於記者會比拚人氣，不僅現場展售特色商品，還有各式舞台活動，由廠商向民眾介紹各家主打美食，邀請民眾於展覽期間至攤位品嘗更多美味。

其中由海洋局領軍的高雄海味市集特別舉辦快閃超值賣，高雄市政府海洋局長趙紹廉特別推薦現場限時限量販售的「百元五寶福袋」，排隊人潮絡繹不絕，以各式美味水產品呈現港都特色。另外還有飲品廠商主打健康飲料如冬瓜茶及檸檬酵素飲等，現場買氣熱絡，炎炎夏日暑氣全消。 

外貿協會展覽業務處長施玉霞特別介紹今年的展出亮點，台灣素食推廣協會首次組團參展，將展出優質素食產品如苦茶油及醬油。國內指標性大廠則包含首度參展的東元集團安心食品，積極透過本展發展南臺灣市場。另有好帝一、味一、台灣菸酒、大安工研等。

義大利兩大橄欖油行業協會將透過本展，向民眾介紹歐洲特級初榨橄欖油的營養價值和生產方式，以提高其在臺灣的市場競爭力。日本富山縣冰見市的魚食文化前瞻計畫協會將帶來海洋漁港特色美食如煙燻鰤魚火腿，其他異國美食包含拉丁美洲館的道地咖啡和巧克力、比利時經典啤酒以及韓國即食年糕等。

貿協表示，第13屆高雄國際食品展結合高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展以及高雄國際清真產品展，三展同期盛大展出，歡迎業者與民眾一同共襄盛舉。展覽首日上午僅供專業買主換證參觀，下午1時起開放一般民眾購票入場，餐飲相關科系學生參觀憑證另享優惠。展覽期間主辦單位也貼心提供展館至捷運三多商圈站的免費接駁車，歡迎多加使用，詳情請上官網www.foodkh.com.tw查詢。

「高雄國際食品展」月底登場，展前造勢農漁嘉年華美食拚人氣。貿協提供
「高雄國際食品展」月底登場，展前造勢農漁嘉年華美食拚人氣。貿協提供
分享

餐飲義大利
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

晶華「栢麗廳」超人氣 最高紀錄同時有9家百貨在搶

2019-10-12 13:07

北市釋地 打造智慧醫療園區

2019-10-12 00:36

艾美特前進東南亞 開闢新藍海

2019-10-12 00:32

小家電巨人艾美特 拚重返榮耀

2019-10-12 00:32

艾美特董座史瑞斌座右銘…努力無極限

2019-10-12 00:32

超商雙雄換季鮮食 大車拚

2019-10-11 23:25

世貿三館...北市府盼維持會展功能

2019-10-11 23:14

超商求新求變 滿足外食胃口

2019-10-11 23:14

桃園捷運綠線開工 蘇揆：一體規劃設計帶動城市發展

2019-10-11 16:54

一個月499元讓你喝10杯！大苑子推「訂閱制」的最大盲點？

2019-10-11 15:58

台企泰正點／這一餐，比巴菲特午餐還貴！泰瀚強挑戰不可能任務

2019-10-11 13:23

LEXUS、 Volvo搶攻休旅車市場商機

2019-10-11 13:02

十月搶開新車 消費者買車很划算

2019-10-11 12:59

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

葡眾搶攻新興市場 寵物保健品「奇芮」10月上市

2019-10-09 14:15

世界兩大霸權之爭；經貿金融與5G科技之戰

2019-10-07 10:44

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

謝金河：從Uniqlo表現看到台積電有多好

2019-10-11 21:03

公股銀Q4點將 看好五產業

2019-10-11 23:19

影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

2019-10-12 10:29

5G應用商機甜 業者卡位

2019-10-12 00:32

壽險業爭取變額年金險網路投保 保險局研議中　

2019-10-11 21:24

看五月天都有門票險！但這種「無緣險」沒公司肯保...

2019-10-12 11:00

蔡英文：能源轉型帶來新能源、新商機、新就業三契機

2019-10-12 10:40

影／首座離岸風場完工 蔡英文:台灣不缺電 不爭的事實

2019-10-12 12:27

民銀跟進公銀 活化資產

2019-10-11 23:12

北市釋地 打造智慧醫療園區

2019-10-12 00:36

瑞昱、原相 爭食TWS商機

2019-10-11 22:02

真無線耳機晶片價格戰開打 牽動毛利率

2019-10-11 22:02

小家電巨人艾美特 拚重返榮耀

2019-10-12 00:32

吃到飽自助餐廳熱戰再起 從五星級飯店打到百貨公司

2019-10-12 13:07

撒錢圈粉…行庫咬牙配合衝刺台灣Pay

2019-10-11 23:12

離岸風電帶動國產化 黃士修：已有「做不到」的聲音

2019-10-12 11:14

蓋自家總部大樓 金融機構掀風潮

2019-10-11 23:12

衝刺台灣Pay 國銀動起來

2019-10-11 23:12

金管會明年施政 八重點聚焦

2019-10-11 23:12

北市首個「智慧健康醫療跨域園區」招商 10月底公告

2019-10-11 18:35

機械業求援 國發會力挺

2019-10-11 23:18

柯拔希：過這關 又生龍活虎

2019-10-11 23:15

晶華「栢麗廳」超人氣 最高紀錄同時有9家百貨在搶

2019-10-12 13:07

艾美特前進東南亞 開闢新藍海

2019-10-12 00:32

電信業組隊 打造5G實驗場域

2019-10-12 00:16

雙十連假商機旺 百貨業祭優惠搶客

2019-10-11 17:47

超商雙雄換季鮮食 大車拚

2019-10-11 23:25

艾美特董座史瑞斌座右銘…努力無極限

2019-10-12 00:32

世貿三館...北市府盼維持會展功能

2019-10-11 23:14

iPhone11加持 蘋果供應鏈可望旺到年底

2019-10-12 15:36

離岸風電能創兆元產值 專家：高價綠電換不到國產化成長

2019-10-12 13:24

回台電子集團 銀行放款熱點

2019-10-11 23:16

變額年金險 擬開放網路投保

2019-10-11 23:31

亞洲會展聯盟年會登場 葉明水分享台灣經驗

2019-10-11 17:07

銀行主管 看淡利息收入

2019-10-11 23:12

風電國產化加速 蔡英文談三契機

2019-10-12 12:19

Mini LED產品商用化 明年逐步放量

2019-10-12 13:16

金融業者善用空間 塑造形象

2019-10-11 23:12

蔡總統：離岸風電帶來新能源、新商機、新就業三契機

2019-10-12 13:04

影／蔡英文報喜：離岸風電產業創造1.2兆元產值

2019-10-12 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top