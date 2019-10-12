高雄國際食品展月底登場 展前農漁嘉年華拚人氣

2019-10-12 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ／即時報導



由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行及高雄市政府海洋局協辦的南臺灣食品龍頭盛會「高雄國際食品展」，24日在高雄展覽館登場。今天在高雄大遠百廣場舉辦展前記者會，全新規畫「高雄農漁嘉年華」，一系列熱鬧活動與民眾同樂，提前為展覽熱身。

高雄農漁嘉年華精選10家參展廠商於記者會比拚人氣，不僅現場展售特色商品，還有各式舞台活動，由廠商向民眾介紹各家主打美食，邀請民眾於展覽期間至攤位品嘗更多美味。

其中由海洋局領軍的高雄海味市集特別舉辦快閃超值賣，高雄市政府海洋局長趙紹廉特別推薦現場限時限量販售的「百元五寶福袋」，排隊人潮絡繹不絕，以各式美味水產品呈現港都特色。另外還有飲品廠商主打健康飲料如冬瓜茶及檸檬酵素飲等，現場買氣熱絡，炎炎夏日暑氣全消。

外貿協會展覽業務處長施玉霞特別介紹今年的展出亮點，台灣素食推廣協會首次組團參展，將展出優質素食產品如苦茶油及醬油。國內指標性大廠則包含首度參展的東元集團安心食品，積極透過本展發展南臺灣市場。另有好帝一、味一、台灣菸酒、大安工研等。

義大利兩大橄欖油行業協會將透過本展，向民眾介紹歐洲特級初榨橄欖油的營養價值和生產方式，以提高其在臺灣的市場競爭力。日本富山縣冰見市的魚食文化前瞻計畫協會將帶來海洋漁港特色美食如煙燻鰤魚火腿，其他異國美食包含拉丁美洲館的道地咖啡和巧克力、比利時經典啤酒以及韓國即食年糕等。