親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

李佳芬違建農舍實價登錄出爐 房仲：交易價還算合理

蔡依林巡演開賣3分鐘秒殺 陷阱題卡關：不是鐵粉買不到

吃到飽自助餐廳熱戰再起 從五星級飯店打到百貨公司

2019-10-12 13:07經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

吃到飽自助餐廳隨著饗賓集團即將再開出全新品牌-「旭集 和食集錦」日本料理Buffet品牌，並預計在12月於遠東百貨信義A13開幕，且走高價路線，預料年底國內餐飲市場將再掀起新一波的Buffet熱戰。

百貨業者分析，館內吃到飽的自助餐廳業績普遍都是破億，且年年成長2~5%左右，除了餐飲豐富選擇多樣之外，近年來吃到飽餐廳強調「高檔食材」、「季節限定菜單」，更吸引消費者願意上門買單。目前各百貨公司也正積極規劃引進與現有不同類型的吃到飽餐廳，像韓式料理吃到飽之類的。

饗賓集團指出，「旭集 和食集錦」占地350坪，座位數288個，定價策略目前暫定和饗饗一樣，假日晚餐上看1,790元，價格甚至已超越多數五星級飯店。

饗賓集團表示，目前旗下共有饗饗、果然匯、饗食天堂，共三個自助餐品牌，第四個自助餐品牌「旭集 和食集錦」也即將加入。其中，又以饗食天堂的業績最好，全台據點共有10家也是最多，且全在百貨公司內，2018年饗食天堂營業額前三名依序是京站店的2.5億元、遠東百貨板橋店的2.1億元，以及新竹大遠百的近2億元。

而饗食天堂也預計在明年的Q2在高雄義享天地再有拓點的新計畫。另，蔬食自助餐廳果然匯也將於明年進軍台中，且自即日起至12月底，推出65歲（含）以上至果然匯用餐，不分平假日一律9折優惠，鼓勵祖孫三代團圓樂，也力推老友們相聚話當年憶趣事。

漢來海港自助餐也是各百貨公司裡的金雞母，其中又以敦化SOGO和高雄漢神巨蛋二百貨的業績表現最佳。高雄漢神巨蛋因座位數多達560個，一年約可創造4億元營收稱霸，敦化SOGO的座位數約300個，一年業績約2.3億元，坪效最高。而新光三越A9則有全台獨家的欣葉日式自助餐廳，也常常是一位難求。

此外，京站、大江、台茂等轉運站百貨或地方購物中心內的涮乃葉 syabu-yo日式涮涮鍋，以及博多天麩羅山海、新馬辣經典麻辣鍋、momo壽喜燒大江牧場也都是業績表現亮眼的自助餐廳。

京站百貨表示，吃到飽自助餐廳確實是人流的保證，業績表現也亮眼，但其空間規劃至少300坪起跳，確實需要從長計議。

大江購物中心則指出，二期預計2022年開幕，目前各業種都會列入市場評估與招商考量，吃到飽的自助餐飲業種也不排除。

台茂目前有漢來海港餐廳和涮乃葉 syabu-yo 日式涮涮鍋，二間分別是海鮮自助和日式火鍋的吃到飽餐廳，目前也正積極規劃引進與現有不同類型的吃到飽餐廳。

百貨業者分析，館內吃到飽的自助餐廳業績普遍都是破億，且年年成長2%~5%左右，除...
百貨業者分析，館內吃到飽的自助餐廳業績普遍都是破億，且年年成長2%~5%左右，除了餐飲豐富選擇多樣之外，近年來吃到飽餐廳強調「高檔食材」、「季節限定菜單」，更吸引消費者願意上門買單。 圖／漢來海港提供
分享
吃到飽麻辣鍋品牌-新馬辣，近來也積極進軍百貨公司。 圖／遠東百貨提供
吃到飽麻辣鍋品牌-新馬辣，近來也積極進軍百貨公司。 圖／遠東百貨提供
分享
果然匯是國內少見的蔬食自助餐廳，業績表現也不俗，自即日起至12月底，推出65歲（...
果然匯是國內少見的蔬食自助餐廳，業績表現也不俗，自即日起至12月底，推出65歲（含）以上至果然匯用餐，不分平假日一律9折優惠。 圖／饗賓集團提供
分享
漢來海港自助餐是各百貨公司裡的金雞母。 圖／漢來海港提供
漢來海港自助餐是各百貨公司裡的金雞母。 圖／漢來海港提供
分享

吃到飽餐飲業大江
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

艾美特前進東南亞 開闢新藍海

2019-10-12 00:32

小家電巨人艾美特 拚重返榮耀

2019-10-12 00:32

艾美特董座史瑞斌座右銘…努力無極限

2019-10-12 00:32

超商雙雄換季鮮食 大車拚

2019-10-11 23:25

世貿三館...北市府盼維持會展功能

2019-10-11 23:14

超商求新求變 滿足外食胃口

2019-10-11 23:14

桃園捷運綠線開工 蘇揆：一體規劃設計帶動城市發展

2019-10-11 16:54

一個月499元讓你喝10杯！大苑子推「訂閱制」的最大盲點？

2019-10-11 15:58

台企泰正點／這一餐，比巴菲特午餐還貴！泰瀚強挑戰不可能任務

2019-10-11 13:23

LEXUS、 Volvo搶攻休旅車市場商機

2019-10-11 13:02

十月搶開新車 消費者買車很划算

2019-10-11 12:59

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

葡眾搶攻新興市場 寵物保健品「奇芮」10月上市

2019-10-09 14:15

世界兩大霸權之爭；經貿金融與5G科技之戰

2019-10-07 10:44

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

謝金河：從Uniqlo表現看到台積電有多好

2019-10-11 21:03

一個月499元讓你喝10杯！大苑子推「訂閱制」的最大盲點？

2019-10-11 15:58

公股銀Q4點將 看好五產業

2019-10-11 23:19

桃園捷運綠線開工 蘇揆：一體規劃設計帶動城市發展

2019-10-11 16:54

影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

2019-10-12 10:29

5G應用商機甜 業者卡位

2019-10-12 00:32

英特爾汪佳慧：台灣很小 反而是競爭優勢

2019-10-11 14:54

壽險業爭取變額年金險網路投保 保險局研議中　

2019-10-11 21:24

看五月天都有門票險！但這種「無緣險」沒公司肯保...

2019-10-12 11:00

下周油價可望再降 預估汽柴油每公升調降0.2元

2019-10-11 15:00

蔡英文：能源轉型帶來新能源、新商機、新就業三契機

2019-10-12 10:40

北市釋地 打造智慧醫療園區

2019-10-12 00:36

民銀跟進公銀 活化資產

2019-10-11 23:12

5大產業 10檔登熱門搜尋

2019-10-11 13:22

世紀鋼水下基礎基樁對接明天啟動 總統預計出席

2019-10-11 16:35

瑞昱、原相 爭食TWS商機

2019-10-11 22:02

聯發科、瑞昱、凌陽 搶食車用電子

2019-10-11 13:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top