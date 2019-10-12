吃到飽自助餐廳熱戰再起 從五星級飯店打到百貨公司

2019-10-12 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



吃到飽自助餐廳隨著饗賓集團即將再開出全新品牌-「旭集 和食集錦」日本料理Buffet品牌，並預計在12月於遠東百貨信義A13開幕，且走高價路線，預料年底國內餐飲市場將再掀起新一波的Buffet熱戰。

百貨業者分析，館內吃到飽的自助餐廳業績普遍都是破億，且年年成長2~5%左右，除了餐飲豐富選擇多樣之外，近年來吃到飽餐廳強調「高檔食材」、「季節限定菜單」，更吸引消費者願意上門買單。目前各百貨公司也正積極規劃引進與現有不同類型的吃到飽餐廳，像韓式料理吃到飽之類的。

饗賓集團指出，「旭集 和食集錦」占地350坪，座位數288個，定價策略目前暫定和饗饗一樣，假日晚餐上看1,790元，價格甚至已超越多數五星級飯店。

饗賓集團表示，目前旗下共有饗饗、果然匯、饗食天堂，共三個自助餐品牌，第四個自助餐品牌「旭集 和食集錦」也即將加入。其中，又以饗食天堂的業績最好，全台據點共有10家也是最多，且全在百貨公司內，2018年饗食天堂營業額前三名依序是京站店的2.5億元、遠東百貨板橋店的2.1億元，以及新竹大遠百的近2億元。

而饗食天堂也預計在明年的Q2在高雄義享天地再有拓點的新計畫。另，蔬食自助餐廳果然匯也將於明年進軍台中，且自即日起至12月底，推出65歲（含）以上至果然匯用餐，不分平假日一律9折優惠，鼓勵祖孫三代團圓樂，也力推老友們相聚話當年憶趣事。

漢來海港自助餐也是各百貨公司裡的金雞母，其中又以敦化SOGO和高雄漢神巨蛋二百貨的業績表現最佳。高雄漢神巨蛋因座位數多達560個，一年約可創造4億元營收稱霸，敦化SOGO的座位數約300個，一年業績約2.3億元，坪效最高。而新光三越A9則有全台獨家的欣葉日式自助餐廳，也常常是一位難求。

此外，京站、大江、台茂等轉運站百貨或地方購物中心內的涮乃葉 syabu-yo日式涮涮鍋，以及博多天麩羅山海、新馬辣經典麻辣鍋、momo壽喜燒大江牧場也都是業績表現亮眼的自助餐廳。

京站百貨表示，吃到飽自助餐廳確實是人流的保證，業績表現也亮眼，但其空間規劃至少300坪起跳，確實需要從長計議。

大江購物中心則指出，二期預計2022年開幕，目前各業種都會列入市場評估與招商考量，吃到飽的自助餐飲業種也不排除。