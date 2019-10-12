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晶華「栢麗廳」超人氣 最高紀錄同時有9家百貨在搶

2019-10-12 13:07經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

五星級飯店Buffet自助餐廳大受歡迎，每到旅展總吸引大批人潮搶買餐券。據了解，百貨業者最看好且積極延攬的正是五星級飯店自助餐廳的進駐，有「天下第一廳」美譽，堪稱台北晶華酒店金雞母的栢麗廳，不僅一年可貢獻約4.3億元的業績，台北晶華酒店高層更首度透露，最高紀錄曾同時有9家百貨公司在詢問栢麗廳進駐開店的可能，微風廣場甚至還曾空出350坪準備迎接栢麗廳，但最終沒有成功。

不過，晶華酒店旗下位於信義誠品的「泰市場」，目前仍是市場上唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳，一開則是14年，每年可創造超過1億的營業額。

台北君悅凱菲屋、台北美福彩匯，以及寒舍集團旗下的台北喜來登十二廚…等超人氣五星級飯店自助餐廳也都證實，許多百貨公司確實有持續來信和來電詢問，進駐百貨開設自助餐廳的可能，特別是新開幕的百貨公司幾乎都會來詢問，但目前都在審慎考慮中。

寒舍集團也曾分別進駐微風廣場和新光三越信義新天地A4開設「A Roy Dee泰喜歡」和「SUKHOTHAI」二間館外餐廳，但目前都已因租約到期結束營業。

寒舍集團表示，目前以國際五星級飯店為核心，且持續深耕旅館業版圖，未來計畫將館外餐廳事業整併，陸續轉移所有資源全心投注於旅館經營，間接證實館外餐廳的投資，並不是集團經營的「重點項目」。

台北君悅則表示，飯店館內有9間餐廳，實在已經忙不過來，確實沒有餘力再經營館外餐廳。

五星級飯店紛紛表示，「目前沒有打算」積極發展館外餐廳。

至於婉拒百貨公司的進駐邀請，據了解，除了是因為商場空間動線的局限性外，主要仍是考慮品質難以兼顧，人力規劃是個問題外，尤其如果館外餐廳又是開到南港、林口等較遠的購物中心或百貨公司，確實難以掌控，特別是Buffet自助餐廳所需的人力和心力又是再加倍，就擔心深怕一個不小心，砸了五星級飯店招牌。

晶華寒舍
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