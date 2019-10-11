花大錢做這四種裝潢 專家：可能找罪受

2019-10-11 20:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ／即時報導



年底是購屋旺季，多數人買了房子，就會找人裝潢，以趕在過年前住進新房。住展雜誌企研室經理何世昌表示，有四種常見裝潢施作前建議三思，以免砸了大錢卻找罪受。

一、吊燈、吊扇

何世昌表示，一盞華麗的水晶吊燈是許多女生夢想，即使住的不是豪宅，但只要裝上水晶吊燈，也有幾許豪宅的氛圍。但吊燈或吊扇都有兩個共同的大缺點，一是易積灰塵，造型越大、越不易清潔，二是潛藏著墜落的風險。吊燈雖然不太可能無故整具墜落，但有不少吊燈的燈具設計成活動式，平時方便拆卸，但這點同時也是缺點。

二、傳統拋光磚

傳統拋光磚在我國居家裝潢運用得十分普遍，尤其是漂亮美觀的拋光石英磚更為常見，但拋光石英磚吸水率低、防滑效果差，容易讓人滑倒，漂亮卻不安全，因地板太滑造成死傷，是很常見的居家事故之一。

何世昌表示，地坪可以改鋪耐磨木地板或止滑效果好的地磚，如粗糙面石英磚、釉面磚等，如果所買房子已經鋪好拋光磚，也可以考慮使用防滑的附加產品，如止滑劑、止滑塗料、金剛砂止滑條等，或找專業人員詢問改善方法。

三、間接式照明

間接式照明又稱反射照明，就是把燈具裝在層板內側，利用燈光反射來提供照明，間接照明光線柔和舒適，很有飯店旅館氛圍，很多人愛用，但如同吊燈，間接式照明的層板凹槽非常容易堆塵，也不容易清，風扇一吹，往往灰塵到處飛，家裡如果有過敏小孩，恐怕會很痛苦。

四、時尚創意樓梯