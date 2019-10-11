北市首個「智慧健康醫療跨域園區」招商 10月底公告

2019-10-11 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



延續內湖科技園區及南港軟體園區的科技廊帶能量，台北市政府產業發展局規劃釋出北投士林科技園區T16、T17、T18共近8.4公頃土地，以「智慧健康醫療跨域園區」為開發目標，而這也是台北市第一個以智慧健康醫療為招商目的的投資開發案，預定10月底公告。此案投資金額多達290億元，為北市近年來少有的大型投資開發案。

北市產業局指出，此案基地位於台北市北投區「北投士林科技園區」區段徵收範圍內，臨承德路及福國路，土地使用管制為「科技產業專用區」，容積率300％、建蔽率50％，目前規劃以設定地上權方式對外招商，設定年限至少50年。

產業局表示，開發定位是朝向「智慧健康醫療跨域園區」發展，規劃讓科技、醫療、生技、資金與創新在此地交匯融合，希望可以發揮產業示範效果，帶動園區整體產業進駐發展，以及周邊產業群聚鏈結，成為下一個台北市產業發展引擎。

產業局認為，北科園區周邊交通便捷，醫療產學資源密集，且有大型科技企業深根，有利於朝向生技、醫療、科技與支援技術等產業發展，並吸納國內外人才進駐。

而因應全球產業發展朝向智慧化、貿易結構改變（台商回流）的契機下，北科園區具有區位、產業、人才等優勢條件，擁有北台灣最精華的25公頃科技產業專用區。透過此案基地示範領航，吸引旗艦產業進駐，帶動周邊產業群聚與鏈結。

相關官員說，過去北市的招商案大多屬於土地商業開發，或是以資通訊、軟體業的投資為主，在台灣資通訊、軟體、生技等產業技術日益成熟下，規劃T16、T17、T18開發為「智慧健康醫療跨域園區」，希望發展「智慧健康醫療」及「數位科技服務」相關產業，帶動北市新的產業發展。

官員說，為推動北投士林科技園區的開發，北市都市計畫委員會已於上（9）月初，通過北市府所提北士科（區段徵收範圍）細部計畫案土地使用分區管制暨都市設計管制要點修訂案，而招商規範則在規劃中，預定最快本（10）月底公告，公告後會擇期舉辦招商說明會，讓潛在投資業者了解開發內容。