桃園捷運綠線開工 蘇揆：一體規劃設計帶動城市發展

2019-10-11 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌今（11）日至桃園市出席「捷運綠線GC02標開工祈福典禮」。他認為，捷運綠線一體規劃設計，可使其與桃園機場捷運、桃園鐵路地下化工程交會，帶動桃園進步發展。

蘇揆指出，蔡英文總統上任後積極推動「前瞻基礎建設計畫」，捷運綠線桃園市負擔170億，中央補助近400億，其中250億來自前瞻基礎建設經費。

蘇揆強調，政府「規劃要有遠見，決策要有魄力，執行要有效率。」他以高鐵延伸至屏東為例指出，當年高鐵只做到高雄左營，第一條高速公路到高雄鳳山，且鐵路電氣化也只到高雄。如今屏東縣的人口，已從他過去擔任縣長時的90萬人降至82萬人，立法委員也從三席減為兩席，顯見交通建設對於地方發展影響深遠。

他說，他上一次擔任行政院長時，即為高鐵延伸到屏東保留機制，但政黨輪替後，當時交通部認為不可行，因而改變原來的規劃。其後高雄鐵路地下化動工，高雄火車站從舊站搬至新站，歷經十年交通黑暗期，火車站遷移及鐵路地下化甫完工通車。他在今年9月10日到屏東宣布高鐵延至屏東，高雄市府卻主張高鐵應進入高雄市中心，但高雄鐵路地下化已開挖完工，無法再重挖一次，重大交通建設也沒有空間了。

此外，蘇揆也以過去擔任台北縣長時，興建台1線高架道路新莊路段為例表示，台1線、桃園機場捷運和台65線在此交會，吳澤成政務委員、李孟諺秘書長當時提供專業建議，在中央尚未決定前，台1線高架工程施工同時，即事先完成立體交叉共構段，否則台65線和機捷均胎死腹中，民眾無法享有便捷的交通網絡。

蘇揆表示，捷運綠線、機場捷運各有一站與未來的桃園鐵路地下化工程交會，以中壢站為例，他了解這種鐵路在上、捷運在下的共構車站，必須一體設計、一次開挖、一起施工，應從長遠眼光來做整體規劃，所以請李孟諺召開協調，一體規劃預留空間。蘇院長強調，政府要有遠見，能夠解決問題，才能有大建設。