歡慶開航！泰越捷祭出數萬張0元起機票飛這裡

2019-10-11 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



暢遊泰國的時刻來了。泰越捷航空宣布開通烏隆他尼至曼谷（蘇凡納布機場）及清萊的直飛航班。歡慶新航線開通，即日起自10月19日，每天下午1~3時，泰越捷航空祭出超過1萬張0元起優惠機票。旅客可透過越捷官網（www.vietjetair.com），或下載手機App - Vietjet Air購買。

所有優惠機票適用於泰越捷航空經營的曼谷（蘇凡納布機場）至台中及越南峴港與大叻市的國際航線，以及泰越捷於泰國曼谷（蘇凡納布機場）所經營的國內航線。機票使用時間自2019年11月10日至2020年1月10日。促銷機票也可透過越捷官方臉書（https://www.facebook.com/VietJetTaiwan/）點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線0800-661-886查詢。票價可透過Vietjet Sky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地銀行金融信用卡輕鬆支付。

泰越捷航空表示，自2019年11月25日起，曼谷（蘇凡納布機場）- 烏隆他尼（Udon Thani）提供每日來回班機；2019年11月26日起清萊－烏隆他尼提供每周三班來回班機。大約一個小時，旅客們即可從曼谷、清萊飛行至烏隆他尼。

烏隆他尼為泰國東北部的主要商業中心，同時也是外籍人口最多的地方。城市中有許多必去的景點，幽美的秘境及多樣有趣的景點總吸引不少旅客造訪。

目前泰越捷航空提供台中－曼谷直飛航線。此次新航線開通將會助於拓展越南及泰國兩地之飛行版圖，並透過由河內、胡志明市、峴港至台灣、南韓、日本、香港之轉乘班機，提供旅客們更多機會以實惠的價格暢遊各地。