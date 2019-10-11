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好市多改收停車費 她購物順暢才知原來大家都來這招

義大遊樂世界國慶連假人潮多 延長閉園時間到6點半

2019-10-11 16:41經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

國慶連續假期遊樂區人潮滾滾，義大遊樂世界連假期間湧入大批人潮。因應人潮眾多，同時為了讓遊客玩得盡興，義大皇家劇院今（11）日17時30分加演一場「舞動青春 show」，而且今日園區也特別延長營業時間至18時30分閉園。

義大遊樂世界配合觀光局秋冬旅遊補助，除了12 歲以下兒童可以免費暢遊主題樂園一次以外，還加碼優惠陪同者（最多兩位）一起玩樂園只要新台幣599元/人（原價899元/人），另外，還要再加碼贈送每位兒童一張「兒童回遊卷」，下次可以再免費入園玩一次，省荷包又能玩得開心。

萬聖節即將到來，義大遊樂世界園區內瀰漫著濃濃的萬聖氛圍。不管是園區裝飾、遊樂設施、萬聖節美食及商品等，都充滿著萬聖節氣息，還有萬聖節日間遊行「鬼盜奪魂顫」全新登場。義大遊樂世界「AR鬼船」全面大升級，遊客玩AR鬼船只需要一支手機，即可體驗現今高科技擴增實境功能，真實感受驚悚虛擬實境。

義大遊樂世界表示，將在12日（周六）晚上18時30分~21時30分，盛大舉辦最嗨、最好玩的萬聖節Party「E咖萬聖趴」，當晚將有精彩夜間遊行「魔幻舞會」，邀民眾一起嗨翻萬聖夜。還會邀請高雄知名舞蹈教室「SOUL BEATS」帶來勁歌熱舞演出。另外還有大家最喜歡的抽獎活動，獎品不只超多超豐富，還會抽出頭獎紐西蘭雙人機票、義大皇家酒店住宿券等多項大獎要來送給幸運遊客。

另外，為了讓遊客可以更能融入萬聖節氛圍，12日活動當天將會邀請專人為遊客畫妝，只要扣E卡會員點數15點，三款萬聖節妝容任你挑選，其中包括主題限定海盜妝、驚悚喪屍妝、PARTY KING、PARTY QUEEN。

此外，今年全新升級的「AR鬼船」遊樂設施，邀請有膽量的遊客前往挑戰。活動當晚鬼船主角公爵和鬼船長，也會真實現身出沒在園區，和大家互動拍照，與大家一同狂歡萬聖夜。想要參加「E咖萬聖趴」，即日起到12日憑E卡+義大世界購物廣場當日累計消費滿3,000元發票，即贈送晚會門票乙張；或是憑12日樂園當日手章，即可用199元加購門票。

國慶連假除了暢玩義大遊樂世界以外，義大世界購物廣場在10月份推出了眾多優惠活動，即日起至10月31日，只要是E卡會員於全館當日單筆消費滿1萬元，即可直接兌換10月獨家限定NATURALLY JOJO聯名大義娃娃。此外，只要憑E卡＋全館當日累計消費滿1,000元，即可用99元來加購E卡來店禮，其中包括「義大精緻餐具組」以及「韓國品牌NEOFLAM韓式蛋捲鍋」2選1，數量有限，換完為止。

萬聖節即將到來，義大遊樂世界園區內瀰漫著濃濃的萬聖氛圍，不管是園區裝飾、遊樂設施...
萬聖節即將到來，義大遊樂世界園區內瀰漫著濃濃的萬聖氛圍，不管是園區裝飾、遊樂設施、萬聖節美食及商品等，都充滿著萬聖節氣息，還有萬聖節日間遊行「鬼盜奪魂顫」全新登場。　圖／義大世界提供
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