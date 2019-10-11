世紀鋼水下基礎基樁對接明天啟動 總統預計出席

2019-10-11 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／台北即時報導



世紀鋼（9958）明（12）日將於台北港南碼頭舉行水下基礎生產基地基樁對接啟動儀式，總統蔡英文預計出席參加。

世紀鋼表示，現今已完成第一階段水下基礎生產製造所需之廠房及設備投資，包括台北港新廠，可供製造、組裝及儲放套筒式水下基礎、單樁式水下基礎、水下基礎基樁、轉接段等在地化鋼結構產品，目前廠房建置已接近完工。

世紀鋼還說，世紀鋼上半年完成桃園觀音的桃園廠產線改建，生產離岸風電水下基礎構件，接下來將運至台北港廠房進行大部組裝。