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一個月499元讓你喝10杯！大苑子推「訂閱制」的最大盲點？

2019-10-11 15:58商業周刊 蔡靚萱／商業周刊

圖／商業周刊郭涵羚
圖／商業周刊郭涵羚
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手搖茶也加入訂閱經濟行列！

手搖茶連鎖體系大苑子宣布，今年11月將在8間門市試辦，推出每個月花499元喝10杯的方案。你想訂嗎？

花旗（Citi）最近才發佈一項調查，亞太地區企業正擴大挖掘訂閱式商業模式的潛力，14個地區的受訪企業，有半數認為，未來3年訂閱模式將在所處的行業中廣泛流行；近1/3受訪者更預期，自家公司收入將100%來自訂閱。

其實，企業引進訂閱制，是寄望能帶來四大效果：

1. 帶來穩定現金流。

2. 取得客戶資料，用以不斷優化服務或產品，與對手做出差異化。

3. 定期送上門滿足懶人需求，並與顧客建立緊密連結，防止對手搶客。

4. 直接配送少掉廣告與門市通路支出，省下成本在價格上回饋給消費者。

手搖茶訂閱制如果能受到消費者歡迎，第1、3、4點的效果都可能達到，但第2點可就不一定了。用資料來優化產品、服務，是「新世代訂閱制」跟古早訂報紙、訂牛奶最大的差異，但食品、飲料該怎麼優化？

紅茶拿鐵、黑糖鮮奶珍珠等手搖茶經典款，能夠藉由顧客行為數據來優化產品嗎？恐怕程度有限。

分析數據能月月研發出新爆款手搖飲嗎？仍有待證明。

所以，優化／差異化的焦點，也許就不在產品，而是在服務上解決痛點。例如讓辦公室團購流程更方便、搭售新商品將自己變成平台等等。

另外，第3點綁住客戶的效果，也須觀察。每月固定喝10杯手搖茶，飲料可能含糖，會不會讓顧客因罪惡感、健康風險等考量，或是喜新厭舊的消費習慣，而無法持續？

推行訂閱制必定有其背後的思考邏輯。最近日本也出現了飲料訂閱服務，背後盤算或可供參考。

路線涵蓋東京等關東地區的日本最大鐵路公司JR東日本，今年10月1日在車站推行自動販賣機訂閱制，乘客用每月2480日圓訂閱，每天可憑卡從販賣機取得一瓶飲料，以每月30瓶換算，約打55折。試營運期間只打算找500名消費者試用，但登記想嘗鮮的竟高達9000多人！

其目標客群是「經常使用JR東日本車站的人」，讓一些從未在車站用販賣機的通勤者，養成直接在車站購買每日所需飲料的習慣，還能留下自己的飲食數據，做自我觀察。同時，超划算的低價設定，也是為了應對日本提高消費稅、大型超市的折扣搶客，防止在車站實體店購買飲料的客戶流失。

以手搖飲為例，想主攻的客群是在上班時喝、中午搭配餐點喝、還是下午茶時間同樂？對手是便利商店、超市飲料，還是其他手搖飲？這都是企業在擁抱訂閱制前，必須想好的定位。

隨著數位工具普及且平價化，訂閱風潮正吹向各行各業。什麼樣的產品、商業模式，最適合搭配訂閱制？正等著有志之士，藉由試錯快速調整，找出最適合的做法，在市場上搶得先機。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

廣告手搖飲料珍珠奶茶JR便利商店
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