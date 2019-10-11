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LEXUS、 Volvo搶攻休旅車市場商機

2019-10-11 13:02經濟日報 記者黃淑惠／台北即時報導

進口車市占率近五成，成汽車業者兵家必爭之地。豪華車市場也有兩款車最近相當吸引消費者目光，LEXUS RX一直是豪華休旅車級距的先驅。1999年上市至今，是20年來同級距銷售霸主；最近熱銷全球 Volvo XC60 新年式全面升級，豪華配備、安全科技一次到位。

LEXUS當家休旅車RX終於到了改款的時程。RX450hL售價347萬元、RX350L售價為303萬元。RX作為豪華休旅車級距的先驅，自1999年上市至今，累積銷售已突破六萬台，每年的銷售量都在四千台以上，更是20年來同級距銷售霸主，持續為豪華車市寫下難以超越的紀錄。

Lexus當家休旅車RX全面標配「Lexus Safety System+ 2.0」智動駕駛輔助系統，導入觸控螢幕，全面支援Apple CarPlay 及 Android Auto；在長軸車型方面，為滿足消費者多元化需求；此外，RX為增加長軸車型第三排實用性，第三排座椅同時具備二段式前後調整功能，可依身型選擇舒適的乘坐姿勢或視後箱空間的使用程度彈性調整，讓RX L擁有靈活多樣化的車室配置空間。

VOLVO 2019 上半年交出漂亮成績單。全球熱銷 34.02萬輛，對比去年同期成長7.3% 。台灣市場結算至今年八月銷售成長10%，是歐系豪華品牌成長冠軍，顯見新世代 VOLVO 車款廣受全球市場好評。

全新年式 Volvo XC60，車型編成維持現有 D4 Momentum、T5 Momentum、T5 R-Design、T6 Inscription、T8 Inscription 及 T8 R-Design等多元車款，包含全景式電動天窗價值達五萬元、Harman Kardon 音響系統價值也五萬元列為標配， Inscription 油電複合動力車型則升級搭載英國 Bowers & Wilkins 頂級音響系統價值達十三萬元。

最近熱銷全球 Volvo XC60 新年式全面升級，豪華配備、安全科技一次到位。...
最近熱銷全球 Volvo XC60 新年式全面升級，豪華配備、安全科技一次到位。公司提供
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LEXUS RX直是豪華休旅車級距的先驅。黃淑惠攝
LEXUS RX直是豪華休旅車級距的先驅。黃淑惠攝
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休旅車車市Lexus進口車
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