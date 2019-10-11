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花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

十月搶開新車 消費者買車很划算

2019-10-11 12:59經濟日報 記者黃淑惠／台北即時報導

每年的9月、10月都是新年式車款推出的時間，而部分車款在新年式的替換時，會同步推出配備強化升級，想換車又喜歡搶新的消費者，10月買車很划算。

像TOYOTA AURIS、RAV4新年式車就有配備的再強化，NISSAN零碳純電LEAF及越級旗艦轎跑ALTIMA跨世代車則剛發表上市；另外，豪華車品牌LEXUS NX及RX新年式車款也開始交車，BMW320i、Volvo XC60 新年式也全面升級上市。

景氣不好，今年車廠的銷售變化差距更是大，消費者對於車款的選擇更挑，只要是高CP值的產品，另外，RAV42020年式車款升級標配「TSS 2.0」安全配備強勢進化，市場預期有助於銷售量再度攀升，TOYOTA也上調今年的年銷售目標要增加三千台。

同樣是國內的上市公司裕日車（2227）日前也大動作的推出兩款重量級的新年度車款，正式推出NISSAN全球電動車銷售冠軍LEAF，以及搭載世界首顆量產可變壓縮比引擎的越級旗艦轎跑ALTIMA。且價格被汽車達人認為屬高CP值產品，全新NISSAN LEAF建議售價新台幣149萬元，全新NISSAN ALTIMA建議售價新台幣116.9萬元起。

和泰車（2207）旗下的代理品牌TOYOTA搶攻進口車商機。考量到國內對於車款的選擇愈來愈多元化，和泰車導入日本進口運動掀背車TOYOTA AURIS 2020年式於9月中上市。新車款安全科技升級，導入更實用的全速域功能及LTA 車道追蹤輔助系統，這都是國內消費者很期待的新安全科技。

另外，第5代RAV4今年3月推出後，短短半年多掛牌量已達1.77萬輛，一直都是呈現訂車到交車最少要2個月情況，市場一直訂車大於交車的速度，也是和泰車年能上調銷售目標的主力車款。在休旅車市場占比達21.4%，稱霸台灣休旅車市場。

2020年全新TOYOTA RAV4升級搭載TSS 2.0智動駕駛輔助系統守護安全，導入「Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統」，標配「ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)」、「LTA車道循跡輔助系統」、「PCS預警式防護系統」及「AHB智慧型遠光燈自動切換系統」。尤其，全速域 ACC 及 LTA 是無法改裝，所以即便價格增加2萬元，市場還是覺得物超所值，再加上日本進口94.5萬入門價，仍然壓倒其他國產車，性價比相當高。

NISSAN零碳純電LEAF及越級旗艦轎跑ALTIMA跨世代車上市，搶攻十月車市...
NISSAN零碳純電LEAF及越級旗艦轎跑ALTIMA跨世代車上市，搶攻十月車市商機。公司提供
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2020年式RAV4車款升級標配「TSS 2.0」安全配備強勢進化，市場預期有助...
2020年式RAV4車款升級標配「TSS 2.0」安全配備強勢進化，市場預期有助於銷售量再度攀升。公司提供
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