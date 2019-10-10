網家9月營收 創歷年同期新高

2019-10-10 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北即時報導



網路家庭公告108年度9月份營業收入。108年度9月份單月合併營收為新台幣30.21億元，較去年同期成長11.4%，刷新歷年同期新高紀錄，累計1-9月合併營收為274.84億元，較去年同期成長13.3%。網家旗下PChome24h購物為台灣電商唯一全系列Apple授權經銷商，9月開賣iPhone新機，帶動通訊類別業績旺；中秋節推升食品類別銷量年增率佳。經營女性市場有成，女性消費者業績占比高達6成，且年輕消費占比持續提升，行動端表現突出，PChome24h購物APP下載量成長50%，帶動近一年行動端業績年增達50%，繳出亮眼成績。

網家旗下PChome24h購物今年開賣全新iPhone11系列，包含iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max三款新機，現貨首賣創下佳績，銷售半小時，業績突破億元，刷新去年同期銷售成績，且來自行動端業績占比高達65%。透過PChome旗下網家速配物流之快速到貨服務，將新機配送至台北市12大行政區，更於兩小時內完成內湖區配達，顯示強勁的銷貨及配送動能，同時，PChome24h購物攜手國泰產險，獨家推出iPhone手機碎屏險，每日只需銅板價即可享有一整年保障。九月手機新品輪番上陣，SONY XPERIA 5及OPPO Reno 2預購開跑，同步提升通訊館整體業績。食品類持續受到消費者青睞，中秋檔期高檔生鮮買氣佳，帶動整體食品館銷額雙位數強勁增長。

網家旗下Pi拍錢包合作通路數量再創新高，全台已累計超過16萬店點(截至2019/10/5)，本月攜手麥當勞、頂好超市、JASONS超市等實體通路，更與露天拍賣推出第二波好評追加優惠，積極擴大P幣生態圈。