總統：盼與日啟動CPTPP磋商 帶動緊密台日夥伴關係

2019-10-10 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



蔡英文總統今（10）日午間與「國慶日本國祝賀團」團長古屋圭司眾議員一行餐敘，她感謝「日華議員懇談會」在今年3月及5月通過決議文，支持台灣參與「世界衛生大會」(WHA)等國際組織，也期盼日華懇能在國會提案，要求日本政府和台灣啟動「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)的磋商，帶動更緊密的台日夥伴關係。

總統指出，台灣跟日本是距離相近且交往密切的好鄰居，兩國的旅遊觀光、投資數字年年增加。每當台日兩地發生天災時，雙方人民都能發揮善意，幫助彼此度過難關。

總統提及，這幾年來台灣在國防、外交、經濟上都有非常重要的進展，但中國打壓台灣的力度也持續加大，例如最近威逼利誘接連挖走台灣邦交國。日本朋友的關心及聲援，讓我們感到溫暖，各位的支持是我們重要的後盾。總統也特別感謝「日華懇」在今年3月及5月通過決議文，支持台灣參與WHA等國際組織。

總統強調，台灣作為國際社會積極負責的一份子，同時也是印太戰略重要的一員，希望未來能和日本積極合作，共同為國際社會作出更多貢獻。

總統說，今年3月台美日三方共同在臺灣聯名主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）」活動，這是一項劃時代的重要成就，也顯現了台日雙方在國際合作上的投入及決心。

她表示，最近美國參議院外委會通過「台北法案」，支持台美洽簽自由貿易協定(FTA)；希望古屋會長領導的「日華懇」也能在國會為台灣發聲，要求日本政府和台灣啟動CPTPP的磋商，相信可以帶動更緊密的台日夥伴關係。