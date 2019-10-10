汎德永業新車登台 第四季成長可期

2019-10-10 13:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／台北即時報導



汎德永業（2247）受惠於１０月貨船到港，加上10月起BMW多款新車將發表，可望帶動新一波買氣，且Porsche（保時捷）Cayenne新車自9月起開始交車。法人看好10月整體營收銷售動能。

汎德永業9月合併營收為24億元，主要受到米塔颱風除影響貨船到港時程外，同時也由於9月30日北部地區放颱風假，造成部分新車遞延至10月才能進行掛牌作業，導致9月交車數量略減較上月成長12.15％，與去年同期相較則減少7.04％，累計今年1-9月合併營收237億元，則維持與去年同期相當。

在BMW部份，汎德永業表示，繼第三季發表上市的BMW全新豪華旗艦七人座休旅車X7與新改款大7系列旗艦房車掀起銷售熱潮後，第四季起X系列休旅車將由入門款X1小改款打頭陣，並已於10月9日在台發表，下月新車就可抵台正式開賣；另在房車部份，全新改款的1系列房車與320i M Sport亦將於11月起陸續交車。汎德永業表示，包括X1休旅車、1系列與320i系列房車，都屬於入門或主流車款，可望帶動第四季的交車數量明顯成長。

汎德永業進一步指出，Porsche旗下Cayenne一直以來維持穩定的銷售買氣，新推出的Cayenne Coupe高性能跑旅車於9月開始交車後，以銷售情況來看，Cayenne系列在國內車市仍維持買氣不墜；此外，Porsche首款純電動跑車Porsche Taycan甫於9月初在全球發表，日前也已開始啟動預接單銷售，預計年底正式在台亮相，自2020年陸續交車。