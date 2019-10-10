去年失算今年搶攻 Q3推案創五季新高

2019-10-10 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ／台北即時報導



一般認為大選接近，建商會轉為觀望，但最新市調統計，今年北台灣Q3推案量高達3,300億元，較去年同期增加11%、300多億、 創五季新高。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年九合一選舉，許多建商擔心買氣變差，延後推案，結果選前銷售並未轉冷，選後還衝出一波買氣，有了去年經驗，業者今年不再保守，積極規畫申請建照，建照拿到就開始收客， 推案量因此不減反增。

根據住展雜誌統計，今年北台灣Q3推案量共3,302億，較今年Q2約增加2.6%、85億，和去年同期2,967億相比，約增加11%、330億，創五季來新高。累計今年前三季，北台灣推案量已達8,432億，預料全年可輕易突破兆元大關，上看1.1兆。

北台灣推案最踴躍的是新北市，今年前三季累計推案量達3,556億元，較去年同期增加約8%、200多億元。新莊、板橋、新店、中和、土城、三重、林口、汐止等地案量均逾200億元以上，推案主要集中在重劃區。

桃園市今年前三季推案量約1,990億元，年增約2%，案量排名北台第二。何世昌表示，桃市今年推案量雖大，但案量分布相當極端，推案幾乎都在桃園、中壢與龜山等三個行政區，三區案量總合約1,460億元，占全市總推案量逾7成。

台北市和新竹地區今年前三季推案量均衰退，台北市前三季推案量僅約1,782億元，比去年同期銳減逾700餘億元，年減約三成，北市推案量縮主因是豪宅市場推案冷清。