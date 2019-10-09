威潤10月赴美日參展 大秀新品

2019-10-09 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



威潤科技（6465）今天公布，因9月底原定出貨排程受颱風假影響，9月營收1,200萬元，月減46%，年減29.9%，受影響的訂單將遞延到10月，推升10月營收。

威潤表示，15日將赴日本東京，參加汽車及車聯網產業專業展會，及參展22日起在美國洛杉磯舉辦的MWC Los Angeles，將在會場展示數款創新多元新品，包括專為車廠開發且適用於新車標配的車載Telematics Box、可連接各式感測器、大幅提升應用豐富性的Sensor Hub等。威潤業務型態除了原有的B2B後裝市場外，也正積極提高訂單能見度及裝機數量均高的B2B2C專案比重。期透過參展接觸更多國際車廠、大型系統整合商等潛在客戶，拓展新的合作商機。

威潤指出，9月有多筆來自北美市場的新、舊客戶訂單，接單狀況良好，受到最後一個工作日放颱風假導致出貨遞延，使得9月營收表現未如預期。不過受影響的訂單將延至10月出貨，推估10月營收可望創近期新高。

展望重點市場北美、日本的後市發展，威潤表示，北美市場除了加拿大國營企業標案訂單及各種不同類型的專案均陸續進行、接洽中外，4G LTE系列衛星定位監控產品出貨也相當暢旺，預估10月將有超過千台出貨量，第4季整體出貨量更上看萬台。日本市場方面，除了持續接觸具有潛力的大型新客戶並陸續送樣外，各項指標性ODM專案也正進行中。由於高客製化的大型ODM專案在作業上相對嚴謹，從設計溝通、規格訂定、開發、測試至量產出貨時間較長，訂單帶來的效益還需要一段時間發酵，可望緩步挹注營運表現。