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外貿協會董事長黃志芳赴亞美尼亞 促產業鏈結

2019-10-09 18:41聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

外貿協會董事長黃志芳（右）與亞美尼亞星際集團事業開發副總裁哈爾克·羅里克揚(Ha...
外貿協會董事長黃志芳（右）與亞美尼亞星際集團事業開發副總裁哈爾克·羅里克揚(Hayk Lorikyan)。貿協提供
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外貿協會黃志芳董事長赴亞美尼亞參加世界資訊科技大會(WCIT 2019)，昨天拜會該國第一大企業星際集團(Galaxy Concern)，雙方就未來可合作項目進行討論。

星際集團事業開發副總裁哈爾克·羅里克揚(Hayk Lorikyan)接待時表示，星際集團規劃於亞美尼亞首都葉里溫建置該國第一個創新科技園區 (Innovation & Technology Park)，占地12萬平方米，分3階段進行，希望能與台灣相關單位合作，汲取台灣科學園區的經驗。羅里克揚已於今年1月領隊來台參觀新竹科技園區。

亞美尼亞為前蘇聯的矽谷，現已加入俄羅斯主導的歐亞經濟聯盟（Eurasia Economic Union)，亦享有歐盟GSP （Generalized Scheme of Preferences) Plus 優惠待遇。羅里克揚表示，亞美尼亞擁有充沛的研發人才，研發能力強，且經商成本低廉等優勢，近年已成為外資設置研發中心熱門地點，例如資訊科技巨擘Oracle 。該集團於中亞、中東地區及俄羅斯周邊等地皆佈局已久，且掌握該地區重要連結，台商倘若規劃未來至此經商或投資，可與該集團合作，利用該商廣大通路。

黃志芳表示，對於雙方未來合作樂觀其成，特別是中亞、中東地區及俄羅斯周邊市場，對多數我商來說仍屬處女地，尚待開發。外貿協會主要任務即推廣商務貿易，建立多元有效平台，讓我國企業與國際接軌提升鏈結。

星際集團策略及電信產業副總裁亞格·卡羅佩揚(Edgar Karapetyan)表示，亞美尼亞電信產業為與國際接軌，伊朗近四成網路用戶，已使用該集團旗下電信商Ucom電信服務；Ericsson也與星際集團簽約合作，並將亞美尼亞列為5G測試場域。台灣為科技技術製造大國，未來希望能引進台灣品牌科技產品，例如網路通訊設備等，都是未來雙方可以合作的項目。

星際集團(Galaxy Concern)是亞美尼亞第一大集團，旗下共有15家企業、3,000名員工，涵蓋產業跨足消費性產品、零售業、房地產、飯店、電信及科技產業。Ucom係該集團旗下企業之一，也是亞美尼亞第一大固網、第二大電信公司，年營業額超過8,000萬美元。

外貿協會黃志芳
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