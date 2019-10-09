立穩營造跨足北部 深耕休閒產業

2019-10-09 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



美中貿易戰火延燒，帶動台商回流，邁入第20年的立穩營造，今(9)日舉行台中高鐵特區新辦公室喬遷茶會，董事長陳舜智宣布，立穩將積極跨足北部廠辦等營建市場，並投入休閒建築領域，致力打造台灣企業接待會所的第一品牌。

立穩營造成立於1999年，連續三年獲得內政部評鑑為6A最高等級甲級營造公司，客戶遍及建設、廠辦，包括名人最愛的順風護理之家、網銀國際研發中心以及二岸台商等，今年承攬的在建案件上看40億元。

陳舜智表示，受美中貿易戰影響，台商回流，廠房需求大增，尤以近期申設桃園廠房案件大增，7、8月就有167件，因此北上設立桃園分公司，服務北部台商。

截至今年9月，已有134家廠商回台投資，累計投資金額逾5,841億元。經濟部投資台灣事務所再通過五家台商回台投資案，包括永豐餘、合盈光電、聯嘉光電、恒耀工業、友嘉集團旗下台灣麗偉等。

陳舜智看好高鐵一日辦公圈，因此桃園分公司、台中總公司均位於高鐵特區，而另一事業體萊特休閒事業也共同遷入立穩辦公樓層，未來將從事私人會所規劃、休閒地產、飯店的開發經營。

在事業步上軌道後，陳舜智接續創設萊特休閒事業，他坦言，工作壓力大的時候，經常到湖邊、山林中放鬆，因而發現台灣世界級的景觀，「它們的美，只需要一點雕琢，就能展現出來」。

陳舜智表示，不管是企業家或一般人，都想收藏「永恆」，「在我的定義裡，永恆是一片風景」。

目前，萊特休閒事業持有日月潭、鯉魚潭、溪頭等12塊休閒土地，總面積達3萬坪。其中，日月潭區「遊獵行腳」規劃16戶獨門獨院的休閒飯店，品味高雅，預計明年完工開幕；苗栗鯉魚潭區也將規劃7戶Life Style的湖潭住宅，戶戶面湖，離市區車程約1小時，已有企業家表達高度興趣。