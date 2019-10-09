中油擅自開挖規避檢測 北市環保局開罰20萬

2019-10-09 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台灣中油公司建國北路加油站已終止營業，北市環保局前天（7日）會同環保署執行土壤汙染程度查證工作時，發現中油違法擅自開挖的情況，依「土汙法」開罰20萬元。圖／環保局提供 分享 facebook 台灣中油公司建國北路加油站已終止營業，環保機關依「土壤及地下水汙染整治法」執行汙染查證，站內不得有擅自開挖或抽取地下水等規避查證行為；但北市環保局今天指出，前天（7日）會同環保署執行查證工作時，現場查獲中油違法擅自開挖的情況，依「土汙法」開罰20萬元。中油則表示是誤會，但會尊重主管機關認定並接受指導。

中油建北加油站與市府的土地租約到期8月1日終止營業，卻未依土汙法在終止營業前提供土壤汙染度測量資料給市府審查，環保局因此於8月21日開罰中油15萬元並限期補正；但中油補正土測資料出現土壤中汙染物「總石油碳氫化合物」濃度為每公斤1340毫克的結果，超過土壤汙染管制標準1000毫克的上限。

環保局表示，因應土地明顯受汙染，市府先在8月22日再次採樣送驗，本月7日則會同環保署執行查證工作，現場卻發現中油有破壞地面、設置機具抽取地下物質的情況，因此認定中油有擅自開挖或抽取地下水等規避查證行為，再依土汙法開罰20萬元。

環保局指出，土汙法第7條規定環保機關對土壤、地下水有汙染疑慮的場所，有權執行相關調查及查證工作，場所關係人不得規避、妨礙或拒絕；發現中油有擅自開挖破壞採樣點規避查證行為後，已立即採證、圈封相關機具設備，現場昨也加裝2台監視器全天監控。

環保局強調，後續會嚴格監控該站場域、依法執行土壤及地下水汙染查證工作，若確有汙染超標情形，將依法公告該站為汙染控制場址並管制使用，也處中油10萬元到50萬元罰鍰，要求中油負起汙染改善整治責任。