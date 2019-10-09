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台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

中油擅自開挖規避檢測 北市環保局開罰20萬

2019-10-09 16:48聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

台灣中油公司建國北路加油站已終止營業，北市環保局前天（7日）會同環保署執行土壤汙...
台灣中油公司建國北路加油站已終止營業，北市環保局前天（7日）會同環保署執行土壤汙染程度查證工作時，發現中油違法擅自開挖的情況，依「土汙法」開罰20萬元。圖／環保局提供
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台灣中油公司建國北路加油站已終止營業，環保機關依「土壤及地下水汙染整治法」執行汙染查證，站內不得有擅自開挖或抽取地下水等規避查證行為；但北市環保局今天指出，前天（7日）會同環保署執行查證工作時，現場查獲中油違法擅自開挖的情況，依「土汙法」開罰20萬元。中油則表示是誤會，但會尊重主管機關認定並接受指導。

中油建北加油站與市府的土地租約到期8月1日終止營業，卻未依土汙法在終止營業前提供土壤汙染度測量資料給市府審查，環保局因此於8月21日開罰中油15萬元並限期補正；但中油補正土測資料出現土壤中汙染物「總石油碳氫化合物」濃度為每公斤1340毫克的結果，超過土壤汙染管制標準1000毫克的上限。

環保局表示，因應土地明顯受汙染，市府先在8月22日再次採樣送驗，本月7日則會同環保署執行查證工作，現場卻發現中油有破壞地面、設置機具抽取地下物質的情況，因此認定中油有擅自開挖或抽取地下水等規避查證行為，再依土汙法開罰20萬元。

環保局指出，土汙法第7條規定環保機關對土壤、地下水有汙染疑慮的場所，有權執行相關調查及查證工作，場所關係人不得規避、妨礙或拒絕；發現中油有擅自開挖破壞採樣點規避查證行為後，已立即採證、圈封相關機具設備，現場昨也加裝2台監視器全天監控。

環保局強調，後續會嚴格監控該站場域、依法執行土壤及地下水汙染查證工作，若確有汙染超標情形，將依法公告該站為汙染控制場址並管制使用，也處中油10萬元到50萬元罰鍰，要求中油負起汙染改善整治責任。

中油副總方振仁則表示，尊重主管機關認定，土測資料主要是公司認為交件時間是其他行政程序完成前，但環保局認定終止營業前才晚交；而環保局、環保署本月查證，公司也沒有拒絕或規避的意思，只是預期土測若確定不合格要立刻處理，才安排場站既有機具留在現場準備，會再跟環保局進一步溝通，同時誠心接受指導。

台灣中油公司建國北路加油站已終止營業，北市環保局前天（7日）會同環保署執行土壤汙...
台灣中油公司建國北路加油站已終止營業，北市環保局前天（7日）會同環保署執行土壤汙染程度查證工作時，發現中油違法擅自開挖的情況，依「土汙法」開罰20萬元。圖／環保局提供
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台灣中油公司建國北路加油站已終止營業，北市環保局前天（7日）會同環保署執行土壤汙染程度查證工作時，發現中油違法擅自開挖的情況，依「土汙法」開罰20萬元。圖／環保局提供
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環保中油公司地下水
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