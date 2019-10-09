親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消球迷之夜

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

王子復仇來了》星宇航空制服亮相，張國煒嗆聲：票價將比長榮貴！

2019-10-09 16:00商業周刊 韓化宇／商業周刊

星宇航空盛大舉行「JX Style制服暨機艙發表會」，眾所矚目的制服系列正式亮相...
星宇航空盛大舉行「JX Style制服暨機艙發表會」，眾所矚目的制服系列正式亮相，包括機長、空服、地勤、航勤、機務接連登上伸展台，由台灣知名設計師林尹培袞操刀，要將星宇航空打造成全球最時尚的航空品牌。　記者楊文琪／攝影
分享

星宇航空2日舉行制服發表會，並首度展示飛機座艙座椅；董事長張國煒預計在26日，前往德國漢堡的空中巴士工廠，將星宇首架飛機A321neo，親自開回來。近期緊鑼密鼓的活動，都是為了力拼，明年元月初，星宇首個航班，能順利翱翔天際。

去年4月，星宇獲交通部核准籌設，迄今一年半時間，陸續向空中巴士簽署訂購新機合約、設立地勤、招募飛行組員、發表制服，開航前的準備，正一步步到位。

星宇2日發表了飛行員、空服員、地勤、維修人員的制服，以呼應機身的大地色系為主色調，並添加不少創舉，像飛航員捨棄傳統西裝外套及大盤帽，換上飛行夾克及實用便帽。

星宇航空董事長張國煒。記者黃淑惠／攝影
星宇航空董事長張國煒。記者黃淑惠／攝影
分享

張國煒說，大盤帽已不符合現代需求，而且國內做大盤帽的廠商越來越少，只能去中國跟越南訂，「台灣非常民主，只有憲兵或儐儀隊，才會戴那種大盤帽！」語畢，現場哄堂大笑，這是典型張國煒的機智幽默：帶點貶損之意，來彰顯自身特色。

星宇還展示諸多，台灣航空業首見的硬體設施。例如將寬體客機商務艙內的平躺式座椅，裝設在星宇的窄體客機A321neo商務艙內。張國煒信誓旦旦說：「這種規格的飛機，全球不到一百架！」

發表會吸引了眾家媒體目光，電子媒體的攝影機架滿會場，平面媒體搶發即時新聞，並爭相開直播，要讓民眾搶先目睹星宇的制服。

畢竟，當年在大、二房之爭，被迫離開長榮的張國煒，沒有選擇退隱山林，從此不問俗事，而是成立星宇航空，劍指老東家。於是，公眾開始關注，身為張榮發么兒的小K，如何上演王子復仇記？令張國煒的一言一行、一舉一動，成為鎂光燈焦點。

不過，看似風光的背後，張國煒肩上，一直扛著沈重的壓力。但典型處女座的張國煒，就像洋蔥一樣，會把自己柔脆的一面，藏在層層的內心裡；把最剛強的一面，展現給外人看。

發表會結束後，有記者問張國煒，成立航空公司壓力不大嗎？為何看你一派輕鬆，談笑風生？

張國煒回說：「壓力大的模樣，當然不能在你面前表現出來！」

星宇航空成立之初，張國煒以自有資金加銀行貸款，努力籌了60億元，但光是買架飛機，金額動輒新台幣十幾億元，這是個燒錢沒有休止的行業，張國煒說，年底要增資到80億元。

成立一家航空公司，還有非常多細微繁瑣的工作，以及一座座難以翻越的高山險峻。

譬如，桃園機場停機坪早已擁擠不堪，但興建第三航廈的進度，始終停留在只聞樓梯響階段。未來星宇新飛機進來後，要停哪裡，成了一大問題。

張國煒強調，他想了兩個解決方案，第一、建議政府先鋪建第三航廈的停機坪，讓飛機可以停靠，航廈之後再建。

第二、星宇正在評估，將部份飛機，移至台中或高雄去飛，這對當地民眾固然是福音，但中南部的客量，畢竟不如北部市場。明年元月就要開航的星宇，勢必得解決桃機停機坪不足的問題。

另外，能否取得好的時間帶，也是一大難題。

星宇的定位是「精品航空公司」，必然要爭取商務客的生意。商務客除了重視飛機的軟硬體設施，更重視適合出差洽公的航班時間。

比如，一名商務客要從台北飛曼谷，如果上午六點航班，他就要半夜起床。若九點的航班，便能六點起床，再從容到機場報到，抵達曼谷約中午，還有時間與客戶共進午餐，或參加下午的會議。

類似這樣的航班，是商務客最青睞的，而付得起高票價的商務客越多，航空公司的利潤也越高。

不過，香港、東京、曼谷等一線城市，好的時間帶早被各大航空公司分食殆盡。星宇已展示，不輸華航及長榮的硬體設施，但要如何在夾縫中，硬擠出時間帶，才是能否從其他航空公司手裡，挖來商務客群的關鍵。

星宇未來開航後，還得面對華航、長榮兩大集團的夾殺。姑且不論，長榮大房與張國煒之間的恩怨，站在經營者立場，誰也不願看見，新的競爭者進場。

在制服發表會上，向來直言不諱的張國煒，爆料說：「坊間有人說，那兩家航空公司會想辦法對付我，比如我機票賣一千元，你就賣五百；我賣一萬元，你就賣九千五買元，不管怎樣你就要比我便宜五百元。」

「哪天我說（機票）不用錢，你就直接倒貼客人五百！」張國煒強調，不要說他在亂講話，因為當年張榮發進軍航空市場時，華航就是這樣對付長榮的。

面對航空雙雄的左右夾擊，張國煒仍自信滿滿地說：「大家不用擔心，星宇的票價，會比國籍航空公司貴一點點，但我們的服務跟硬體設施，比別人好太多！消費者會接受這樣的票價。」

準備工作陸續到位的星宇，3個多月後，就得面臨開航的真槍實彈考驗。張國煒的高人氣，能否轉化成實質的業績？

明年，是王子復仇的起點，也是台灣航空界，進入三強鼎立的新紀元。

【延伸閱讀】


Thomas Cook倒閉，60萬旅客回不了家！盤點全球最災難的9個公司倒閉案
連45年獲利！遇營運危機，員工還捐薪給公司...從西南航空看見「管理的本質」
就算給台灣第二家台積電，還是會被外資買光...台灣政府最痛的一堂理財課
搭飛機最怕坐在哭泣小孩旁邊...日航超貼心服務：機位上標出「幼兒劃位」

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

制服長榮空中巴士票價星宇航空張國煒
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

張御丞：毛小孩當道！「寵物經濟」隱藏無限商機

2019-10-09 15:58

遊樂園雙雄 搶攻國慶連假商機

2019-10-09 14:39

MSI微星 進軍服務型智能機器人市場

2019-10-09 14:14

台商越南深耕30年 整體形象僅次日本

2019-10-09 14:04

檢測試劑客戶訂單需求回溫 普生Q3營收年增逾三成

2019-10-09 13:28

國慶連假去搶周年慶 新光三越公布首波TOP熱銷榜

2019-10-09 13:12

中工擁三題材 今除息成功

2019-10-09 12:28

麗豐9月營收5.34億元 創新高

2019-10-09 10:45

免稅購物也有周年慶 昇恆昌首度推出最高20%優惠

2019-10-09 10:44

雙十節連假 國光客運國道路線優惠八五折

2019-10-09 10:40

悠遊卡綁定LINE個人化服務 國慶加碼抽66元加值金

2019-10-09 10:39

上洋前進泰國 第一家自助洗衣店正式營運

2019-10-09 10:29

大葉高島屋8日停電 為了檢修9日停業一日

2019-10-09 10:18

第4架787-10交機抵台 長榮再添波音夢幻客機

2019-10-09 00:44

大賺七倍 曹興誠包袱瓶8.2億拍出

2019-10-09 00:18

張忠謀夫人畫作 成蘇富比秋拍「嬌」點

2019-10-09 00:17

陳泰銘、陳武剛…他們懂經營也懂藝術

2019-10-09 00:16

雙美經營權變天 市場派勝出

2019-10-09 00:16

林齊國…從難民變婚宴大亨

2019-10-09 00:16

長榮航大拓點 強攻北美線

2019-10-08 23:14

長榮航總座：Q4變數多 全力衝獲利

2019-10-08 23:14

貿協黃志芳談願景 讓創意連結企業家

2019-10-08 23:14

味全舊廠土地 茂德啟動開發

2019-10-08 23:14

智慧經營／范進雍…不打價格戰 飛躍紅海 重返成長軌道

2019-10-08 22:43

古書今贏／管理者要避免差別心

2019-10-08 22:43

失智照護／打造失智友善城市

2019-10-08 22:43

上班卒仔 照子放亮／磨劍練兵

2019-10-08 22:43

分享跨境電商十大趨勢 eBay全球副總裁林奕彰來台

2019-10-08 21:50

柯文哲頒新貿獎 跨境電商台北出發

2019-10-08 20:28

攻跨境電商 PChome Thai總座：判斷「勢」很重要

2019-10-08 18:44

雙美易主內幕》兩岸眼鏡龍頭搶輸台灣婚宴王，背後關鍵竟是他⋯⋯

2019-10-08 16:03

產官學座談交流 共抗環境荷爾蒙

2019-10-08 14:26

雙美改選 市場派搶下經營權

2019-10-08 14:26

YouBike傷害險投保第一名 竟與金城武有關

2019-10-08 13:51

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:10

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣現賺7.32億

2019-10-08 12:29

松果購物攜手foodpanda、HappyGo 搶國慶連假商機

2019-10-08 11:48

2019台灣自行車節啟動 今年目標要吸引13萬人

2019-10-08 11:15

台中加工區廠商16日聯合徵才 薪資上看59K

2019-10-08 10:48
看更多

熱門文章

退休一次領還是按月領？這些情況算給你看

2019-10-08 21:58

王文淵擔心景氣「還有更壞」 謝金河：問題出在芳香烴

2019-10-09 12:45

附加China才准放行？MIT銷陸卡關 工總介入協調

2019-10-09 00:21

兩岸緊張 我產品輸陸傳遭卡關

2019-10-08 23:41

潤寅花甲阿嬤如何騙到銀行80億元？財金部會展開調查

2019-10-09 11:41

立委爆顧立雄將被換掉 純網銀大放水遭質疑政治操作

2019-10-09 10:58

有債務別怕！這些勞工退休金帳戶誰也拿不走

2019-10-09 11:37

金管會同意元大併環華證金 證金公司只剩一家

2019-10-08 18:00

11年最慘澹…十一長假 來台陸客剩三分之一

2019-10-09 00:42

英特爾CEO來台 揪伴搶商機

2019-10-09 00:44

超越去年 金控業前三季賺進2,963億

2019-10-09 00:13

將來銀行高層年薪加獎金3,000萬元 為兆豐銀老董四倍

2019-10-09 12:43

全台最大地面型光電場今完工 年發電量逾3.4億度

2019-10-09 12:00

外銀美元活存 利率衝3.1%

2019-10-09 00:21

貿易局：未接獲產品輸陸 被擋關案例

2019-10-08 23:38

金管會出招 挺中小企融資

2019-10-09 00:20

熱錢湧 台幣升至半年新高

2019-10-09 00:10

離岸風電上岸 台電投資516億元在彰化擴增併聯容量

2019-10-08 22:26

南亞科毛利率 失守30%

2019-10-09 00:43

台電砸606億 併聯離岸風電

2019-10-08 23:40

兆豐董座年薪不到千萬 將來銀行最高卻有3,000萬元

2019-10-09 12:45

外匯投資…澳幣、英鎊 也受歡迎

2019-10-09 00:20

泰嘉建設總經理呂金發危機管理 業界按讚

2019-10-08 16:46

十一陸客來台 大減三分之二

2019-10-08 23:44

英特爾增產CPU 紓解供需緊張

2019-10-09 00:43

WEF全球競爭力報告：台灣續居前四大創新國

2019-10-09 08:45

影／好霸氣！ 空中俯瞰140公頃太陽光電場

2019-10-09 15:05

金控前三季獲利賺贏去年 全年挑戰新高 前四強賺逾半

2019-10-08 23:22

彰一開閉所工程拚2021年完工 將供2.5GW併網

2019-10-08 21:31

美嚴打陸企刷臉應用 浩鑫、訊連迎轉單

2019-10-08 23:35

台積電明年4大客戶助攻 外資目標價330元

2019-10-09 10:20

大賺七倍 曹興誠包袱瓶8.2億拍出

2019-10-09 00:18

分享跨境電商十大趨勢 eBay全球副總裁林奕彰來台

2019-10-08 21:50

味全舊廠土地 茂德啟動開發

2019-10-08 23:14

凱博觀點／個人大陸資金合法回台解析

2019-10-09 00:06

境外繳稅國內扣抵 兩要件

2019-10-09 00:06

立委爆有上市櫃公司遭變相抽銀根 金管會將進行了解

2019-10-09 13:07

大葉高島屋8日停電 為了檢修9日停業一日

2019-10-09 10:18

長榮航大拓點 強攻北美線

2019-10-08 23:14

企業貸款2億被要求回存1億 顧立雄：不可以

2019-10-09 10:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top