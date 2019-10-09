王子復仇來了》星宇航空制服亮相，張國煒嗆聲：票價將比長榮貴！

星宇航空盛大舉行「JX Style制服暨機艙發表會」，眾所矚目的制服系列正式亮相，包括機長、空服、地勤、航勤、機務接連登上伸展台，由台灣知名設計師林尹培袞操刀，要將星宇航空打造成全球最時尚的航空品牌。 記者楊文琪／攝影 分享 facebook

星宇航空2日舉行制服發表會，並首度展示飛機座艙座椅；董事長張國煒預計在26日，前往德國漢堡的空中巴士工廠，將星宇首架飛機A321neo，親自開回來。近期緊鑼密鼓的活動，都是為了力拼，明年元月初，星宇首個航班，能順利翱翔天際。

去年4月，星宇獲交通部核准籌設，迄今一年半時間，陸續向空中巴士簽署訂購新機合約、設立地勤、招募飛行組員、發表制服，開航前的準備，正一步步到位。

星宇2日發表了飛行員、空服員、地勤、維修人員的制服，以呼應機身的大地色系為主色調，並添加不少創舉，像飛航員捨棄傳統西裝外套及大盤帽，換上飛行夾克及實用便帽。

星宇航空董事長張國煒。記者黃淑惠／攝影 分享 facebook

張國煒說，大盤帽已不符合現代需求，而且國內做大盤帽的廠商越來越少，只能去中國跟越南訂，「台灣非常民主，只有憲兵或儐儀隊，才會戴那種大盤帽！」語畢，現場哄堂大笑，這是典型張國煒的機智幽默：帶點貶損之意，來彰顯自身特色。

星宇還展示諸多，台灣航空業首見的硬體設施。例如將寬體客機商務艙內的平躺式座椅，裝設在星宇的窄體客機A321neo商務艙內。張國煒信誓旦旦說：「這種規格的飛機，全球不到一百架！」

發表會吸引了眾家媒體目光，電子媒體的攝影機架滿會場，平面媒體搶發即時新聞，並爭相開直播，要讓民眾搶先目睹星宇的制服。

畢竟，當年在大、二房之爭，被迫離開長榮的張國煒，沒有選擇退隱山林，從此不問俗事，而是成立星宇航空，劍指老東家。於是，公眾開始關注，身為張榮發么兒的小K，如何上演王子復仇記？令張國煒的一言一行、一舉一動，成為鎂光燈焦點。

不過，看似風光的背後，張國煒肩上，一直扛著沈重的壓力。但典型處女座的張國煒，就像洋蔥一樣，會把自己柔脆的一面，藏在層層的內心裡；把最剛強的一面，展現給外人看。

發表會結束後，有記者問張國煒，成立航空公司壓力不大嗎？為何看你一派輕鬆，談笑風生？

張國煒回說：「壓力大的模樣，當然不能在你面前表現出來！」

星宇航空成立之初，張國煒以自有資金加銀行貸款，努力籌了60億元，但光是買架飛機，金額動輒新台幣十幾億元，這是個燒錢沒有休止的行業，張國煒說，年底要增資到80億元。

成立一家航空公司，還有非常多細微繁瑣的工作，以及一座座難以翻越的高山險峻。

譬如，桃園機場停機坪早已擁擠不堪，但興建第三航廈的進度，始終停留在只聞樓梯響階段。未來星宇新飛機進來後，要停哪裡，成了一大問題。

張國煒強調，他想了兩個解決方案，第一、建議政府先鋪建第三航廈的停機坪，讓飛機可以停靠，航廈之後再建。

第二、星宇正在評估，將部份飛機，移至台中或高雄去飛，這對當地民眾固然是福音，但中南部的客量，畢竟不如北部市場。明年元月就要開航的星宇，勢必得解決桃機停機坪不足的問題。

另外，能否取得好的時間帶，也是一大難題。

星宇的定位是「精品航空公司」，必然要爭取商務客的生意。商務客除了重視飛機的軟硬體設施，更重視適合出差洽公的航班時間。

比如，一名商務客要從台北飛曼谷，如果上午六點航班，他就要半夜起床。若九點的航班，便能六點起床，再從容到機場報到，抵達曼谷約中午，還有時間與客戶共進午餐，或參加下午的會議。

類似這樣的航班，是商務客最青睞的，而付得起高票價的商務客越多，航空公司的利潤也越高。

不過，香港、東京、曼谷等一線城市，好的時間帶早被各大航空公司分食殆盡。星宇已展示，不輸華航及長榮的硬體設施，但要如何在夾縫中，硬擠出時間帶，才是能否從其他航空公司手裡，挖來商務客群的關鍵。

星宇未來開航後，還得面對華航、長榮兩大集團的夾殺。姑且不論，長榮大房與張國煒之間的恩怨，站在經營者立場，誰也不願看見，新的競爭者進場。

在制服發表會上，向來直言不諱的張國煒，爆料說：「坊間有人說，那兩家航空公司會想辦法對付我，比如我機票賣一千元，你就賣五百；我賣一萬元，你就賣九千五買元，不管怎樣你就要比我便宜五百元。」

「哪天我說（機票）不用錢，你就直接倒貼客人五百！」張國煒強調，不要說他在亂講話，因為當年張榮發進軍航空市場時，華航就是這樣對付長榮的。

面對航空雙雄的左右夾擊，張國煒仍自信滿滿地說：「大家不用擔心，星宇的票價，會比國籍航空公司貴一點點，但我們的服務跟硬體設施，比別人好太多！消費者會接受這樣的票價。」

準備工作陸續到位的星宇，3個多月後，就得面臨開航的真槍實彈考驗。張國煒的高人氣，能否轉化成實質的業績？

明年，是王子復仇的起點，也是台灣航空界，進入三強鼎立的新紀元。

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