MSI微星 進軍服務型智能機器人市場

2019-10-09 14:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



MSI微星科技今（9）日發表Autonomous Mobility Robot(AMR)，是一款結合人性智能及尖端科技的機器人，基座的運輸平台配備掃描雷射感測器及定位裝置，在新的作業環境內行走後會自動繪製地圖，即使日後環境變動，也會即時自動更新，做為日後自主的路徑規劃及選擇。運輸平台具備基本的清潔地板功能，可以獨立運行5小時，最大可負重150公斤，在低電量時會自動回到充電站充電。

MSI微星科技的AMR，已獲得大潤發及日月千禧酒店認證，讓MSI微星科技服務型智能機器人能在實際場域中落地應用，蒐集相關應用數據，加速研發與應用兩端的時程，打造出應對各種時機及場所需求的服務型智能機器人。

MSI微星科技微星科技協理黃亞密表示，科技的進步讓機器人的型態及功能更加多元化，相較於以往應用環境較為單調的工業型機器人，服務型機器人勢必會成為未來機器人產業的發展趨勢。

透過這樣實際場合的應用，群眾能近距離接觸及體驗智能機器人為生活帶來的便利及效率，也讓各領域的產業見證到MSI微星科技微星在服務型智能機器人開發上的成熟，促進服務型機器人更全面快速的進入產業服務應用。