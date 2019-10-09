LINE Pay mini收款機 獲日本優良設計獎

2019-10-09 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北報導



今年LINE Pay台灣為深化產業生態連結，引進LINE Pay mini行動支付收款機（簡稱LINE Pay mini）。LINE Pay今（9）日宣布，此款由LINE Pay團隊研發設計的LINE Pay mini，獲得「2019 Good Design Award 日本優良設計獎」殊榮，肯定LINE Pay專注商戶與用戶體驗的創新設計力。

LINE Pay研發團隊期盼藉LINE Pay mini，拉近商戶與用戶的距離，也促進雙方的溝通與信賴感，因此特別將兩種不同使用者的需求納入考量，店員只要快速輸入金額，用戶便可即時掃描QR Code完成支付。為了讓店員與用戶以最輕鬆的姿勢操作，LINE Pay研發團隊精心調整機台兩側螢幕的最適角度，並以簡約俐落的線條型塑機台輕巧的外觀，且不需插線，即可直接於桌邊結帳。

在使用者的介面設計上，讓店員與用戶以簡單又流暢的體驗完成交易後，商戶可直接邀請第一次消費的用戶加入店家的LINE官方帳號，協助商戶以現有的行銷平台促進顧客忠誠度。

評審團肯定LINE Pay團隊的創新設計力，評審團表示，裝置的設計由用戶體驗出發，有效提升用戶與銷售員的結帳效率，加強彼此的溝通與信任感。

考量用戶與銷售員兩者的互動，而特意打造機台兩側最適的角度，螢幕上的使用者介面與訊息也極為完善。裝置成品表層的色澤極佳，且簡約的設計可幫助有效管理製作裝置所需的資源。