PayEasy營運報捷 可望達成全年獲利

2019-10-09 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北報導



PayEasy歷經近一年業務大幅調整，今（9）日宣布8月獲利轉正。展望第4季因進入年度業績旺季，PayEasy預期，可望達成全年獲利。截至2019年10月，PayEasy經手各大企業福利金累計超過新台幣100億元。

為因應電商產業跨國化、集團化競爭，PayEasy前總經理林坤正自2004年起即開始布局企業福利網，包括台新金控等超過400家國內外中大型企業，都採用PayEasy企業福利平台。

在11個月前，新任總經理李易騰接手PayEasy，隨即推動新一波改革，聯手董事長詹宏志，加大轉型力道，驅動PayEasy朝一家完全專業的企業福利平台發展，由傳統B2C電商徹底轉型B2B2C利基市場。

PayEasy表示，在詹宏志操刀下，PayEasy在今年4月宣佈經營多年的自營美妝部門獨立切割，並與UNT、86小舖合組美妝專業新公司─美合國際，PayEasy不但因此獲得估值極佳的長期投資資產，同步促使PayEasy營業方針單純化，資源完全聚焦企業福利網，管理目標明確化，使員工工作效能提升，奠定堅實獲利基礎。

過去11個月當中，李易騰一方面調整PayEasy產品策略、配合詹宏志推動轉型計畫，同時用力拉近PayEasy與最大股東新光三越，以及網路家庭集團的合作關係，大動作引進P幣、17Life電子券等資源，提高簽約企業員工對PayEasy的服務滿意度，李易騰在接手PayEasy不到一年的時間內，一舉扭轉多年來的虧損局面，實現中型電商成功轉型利基市場一項典範。

另一方面，在李易騰的推動下，PayEasy助新光三越電子禮券系統優化，新光三越則破天荒號召進駐新光三越的知名餐廳在PayEasy發行電子餐券，9月起進駐新光三越百貨的高檔餐廳共15家、19款餐飲服務，首度以電子禮券型態，在PayEasy福利網上架獨家首賣。

如今，經過一年大調整，展望10月，PayEasy為企業會員獨家舉辦的年度「封館」活動，且將參加網家雙11大活動。

直到年底福利金兌換最高潮，PayEasy業績將一路向好，估計今年將看到久違的全年獲利狀態，也代表PayEasy長期澆灌的企業福利網業務已開花結果。