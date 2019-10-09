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挑戰高薪趁現在 內湖科技園區10月18日釋564個工作機會

2019-10-09 11:10經濟日報 記者楊文琪／台北報導

台北市就業服務處於10月18日13~14時在內湖科技園區服務大樓2樓國際會議廳（台北市內湖區洲子街12號2樓），舉辦「OKWORK 內湖科技園區」中型徵才活動。一共邀請28家優質廠商，提供173個職缺，共564個工作機會，平均月薪43K以上。

就服處表示，在享有台灣新矽谷美名的內湖科技園區舉辦徵才活動已進入第三年，除維持資通訊及知識密集型產業為主力的產業結構進行廠商邀約的基調外，同時再大量開發新的合作廠商，更是每年一次的活動裡很重要的目標，比較歷年廠商名單，今年有八成新的科技公司加入求才行列，釋出高端專業且具發展性的職缺，期望吸引科技新貴、國際貿易、通訊媒體等優秀人才前來面試。

徵才廠商所釋職類以資訊／軟體／系統占最大宗，計有242個工作機會，平均薪資為4萬9,296元/月；業務／貿易／銷售類則有146個工作機會，平均薪資為3萬9,759元／月，另外還有客服／門市等共13種職缺類別，種類多元。現場上市/上櫃公司包括富邦媒體科技公司、旭隼科技公司、所羅門公司、全科科技公司等多達九家。

第一次參與就服處徵才的創順科技公司，首戰即祭出起薪80K的高薪全力搶才，徵求資深後端、前端工程師高薪更達120K，其他像是增你強股份有限公司的產品經理職缺，起薪也有60K以上。

活動網羅各大知名企業，如「香港商聯寶電腦有限公司」，為聯想全球最大PC製造和研發商、BMW總代理經銷商「鎔德股份有限公司」，以及全球第一家垂直整合最完整的包材大廠「炎洲股份有限公司」等，徵才廠商陣容與實力都備受矚目，薪資福利從免費咖啡點心零食吃到飽到購屋優惠、分紅入股等制度健全且完善。

就服處表示，當天會場還備有貼心免費接駁車服務，有轉乘需求的求職者可於中午12時30分起，在捷運港墘站1號出口等候。欲參加面試及了解詳情的民眾，可先於台北就業大補帖網站瀏覽，線上投遞履歷或下載活動專用履歷表，於活動當天直接親臨現場參加面試。

此外，北市就服處將於11月2日於台北市政府1樓中庭辦理鼎泰豐擴大徵才活動，11月8日於台北青年職涯發展中心舉辦中型徵才活動，12月7在台北車站中庭舉行中高齡總動員就業博覽會，活動詳情及更多徵才活動相關訊息請上https://www.okwork.taipei/或電洽02-23380277、台北市境內可撥1999轉58988。

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