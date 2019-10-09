免稅購物也有周年慶 昇恆昌首度推出最高20%優惠

2019-10-09 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



雙十國慶連假即將到來，更是全家出國旅遊的最佳時機，為了讓旅客盡情享受免稅的購物優惠，即日起至10月31日止昇恆昌免稅商店特別推出最高20%優惠的完美購物方程式。

昇恆昌內湖旗艦店7月推出雙層巴士接駁車服務，又攜手SUNMAI金色三麥共同打造首台「昇恆昌移動啤酒BAR」，10月10日起至12月1日的周末及連假期間搭乘，即可免費獲得限定版聯名設計款啤酒，當日搭車旅客消費滿額再贈啤酒兌換券，內湖旗艦店更推出豐富多元的體驗活動，邀請旅客出國前45天內就到內湖旗艦店盡情享受免稅購物的優質體驗。

昇恆昌表示，即將出國旅遊的民眾，都可以在出國前45天內來到昇恆昌內湖旗艦店，攜帶本人護照及出國航班資料即可享受免稅購物體驗，給予旅客如同在精品百貨中不受航班時間限制地開心購物。內湖旗艦店匯集來自全球的璀璨精品、國際時尚品牌、香水美妝、電子產品、文創商品等。除了購買免稅品外，還能購買完稅商品（特色伴手禮、3C、運動用品等），不出國也能在這裡購物，甚至還可以參觀5F文化藝廊的多元展覽及Home Garden餐廳享用美食，提供旅客購物之外的休憩選擇。

為方便旅客前往內湖旗艦店購物，特別與台北雙層觀光巴士合作推出免費接駁服務，每天提供5個固定班次，選定國內外旅客台北必去景點的信義區，設立台北101大樓站、信義威秀站、市政府捷運站，首創購物與市區觀光的服務。現在更攜手SUNMAI金色三麥共同打造首台聯名「昇恆昌移動啤酒BAR」，車體外觀以手繪插畫風格進行設計，全黑的車體以白色線稿的插畫表現點綴霓虹效果，藉以企圖抓住信義區來往旅客們的眼球之餘，更為台北增添一股街頭文化的視覺張力，預計將成為信義區街頭最吸睛的移動拍照背板。

10月10日起至12月1日的周末及連假期間搭乘，即可免費獲得Everrich x SUNMAIBar限量聯名設計款350ml蜂蜜啤酒，活動期間內湖旗艦店更規劃豐富的主題活動，如時尚穿搭、彩妝、品酒、香氛護理及手作點心等多元活動。此外，只要搭車並於旗艦店全館單日消費滿6,600元，再贈SUNMAI金色三麥350ml蜂蜜啤酒兌換券乙張，兌換券可至金色三麥桃園機場第一航廈店及安和店兌換，快揪好友搶先感受用一瓶好酒開啟微醺的購物旅程。

昇恆昌推出最高20%優惠，以購買國際精品類8萬元為例（享有8%優惠；現抵6,400元）+使用昇恆昌台新聯名卡結帳（最高享有10%優惠；最高現折8,000元）+刷卡滿額登錄（享有2%回饋；回饋1,600元）=共計優惠20%、優惠金額1萬6,000元

昇恆昌推出完美購物方程式，打造免稅購物周年慶，活動時間至10月31日止，旅客於全省昇恆昌免稅商店指定商品類型單筆消費滿額最高享8%優惠，同時搭配信用卡滿額登入回饋折扣再享2%優惠，若再選用昇恆昌台新聯名卡或昇恆昌內湖旗艦店自由行優惠手冊再享最高10%優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康