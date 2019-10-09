悠遊卡綁定LINE個人化服務 國慶加碼抽66元加值金

2019-10-09 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



悠遊卡公司鼓勵卡友快點綁定悠遊卡LINE個人化服務，趁10月10日至10月13日國慶連假期間，推出「雙十快閃」活動，只要完成綁定，就有機會抽到新台幣66元加值金，名額有限，限量66名。

悠遊卡自8月推出「悠遊卡LINE個人化服務」後，卡友只要拿出手機加入悠遊卡LINE官方帳號成為好友，再輸入個人資料及悠遊卡卡號，收到驗證碼並輸入後就能完成綁定，反應相當熱烈。

此外，悠遊卡除了便利商店、飲料店、速食店之外，也搭上百貨公司週年慶，讓消費者不但能持悠遊卡付款，還能順便享加碼好康。

悠遊卡公司表示，現在在部分百貨公司小額消費使用悠遊卡也能暢行無阻，即日起至11月30日止，在微風百貨持悠遊卡或以悠遊聯名卡結帳，當日單筆消費滿新台幣200元以上，出示微風積點禮遇會員條碼就可獲贈微風會員點數200點。

在據點眾多的新光三越百貨，悠遊卡也有優惠，即日起至年底，使用悠遊卡及悠遊聯名卡在新光三越美食街或超市結帳，當天當館累積消費滿500元，就加碼贈送「新光三越會員點數50點」，消費者有買有賺。