上洋前進泰國 第一家自助洗衣店正式營運

2019-10-09 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北報導



三菱重工空調代理商上洋（6728）公布9月合併營收8,608.4萬元，相較去年同期成長20.07%；累計前三季營收為8.14億，較去年同期成長26.50%。

上洋表示，空調銷售動能是帶動營收成長主因，之後將進入商用洗衣旺季，大專院校學生陸續入住宿舍、醫療院所標案接連到位，以及國內及國外自助洗加盟事業發展，有助獲利表現。

上洋表示，代理三菱重工空調從2016年起至今，銷售表現年年攀升，與鄰近國家相比略勝一籌，因此備受三菱重工原廠重視，不間斷的陸續釋出設備代理權給上洋，今年起再增加VRF變頻空調、商用變頻空調及R32系列家用變頻空調等機型的授權，合作關係日益緊密。

除了台灣空調設備銷售亮眼外，海外事業亦有斬獲，上洋首間自助洗衣加盟店近期已於泰國曼谷開幕，日前泰國商務部商業發展局服務企業處處長M.L. Bhuthong Thongyai也率團到台灣，與上洋進行泰國自助洗衣加盟拓展策略的意見交流。

上洋執行長吳國華表示，泰國生活步調較慢，注重悠閒，而炎熱氣候也讓洗衣、曬衣次數頻繁，占據泰國人民不少享受休閒的時間。另外，泰國經濟穩定發展，促使泰國自助洗衣商機逐漸浮現。

上洋將泰國做為前進東南亞的第一站，9月第一家自助洗衣店正式營運，未來將繼續與當地業者以合資模式共同推動自助洗衣加盟事業布局。