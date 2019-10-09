親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

懷孕8週禁墮胎？ 被當生育容器 女性自主權開倒車

上洋前進泰國 第一家自助洗衣店正式營運

2019-10-09 10:29經濟日報 記者嚴雅芳／台北報導

三菱重工空調代理商上洋（6728）公布9月合併營收8,608.4萬元，相較去年同期成長20.07%；累計前三季營收為8.14億，較去年同期成長26.50%。

上洋表示，空調銷售動能是帶動營收成長主因，之後將進入商用洗衣旺季，大專院校學生陸續入住宿舍、醫療院所標案接連到位，以及國內及國外自助洗加盟事業發展，有助獲利表現。

上洋表示，代理三菱重工空調從2016年起至今，銷售表現年年攀升，與鄰近國家相比略勝一籌，因此備受三菱重工原廠重視，不間斷的陸續釋出設備代理權給上洋，今年起再增加VRF變頻空調、商用變頻空調及R32系列家用變頻空調等機型的授權，合作關係日益緊密。

除了台灣空調設備銷售亮眼外，海外事業亦有斬獲，上洋首間自助洗衣加盟店近期已於泰國曼谷開幕，日前泰國商務部商業發展局服務企業處處長M.L. Bhuthong Thongyai也率團到台灣，與上洋進行泰國自助洗衣加盟拓展策略的意見交流。

上洋執行長吳國華表示，泰國生活步調較慢，注重悠閒，而炎熱氣候也讓洗衣、曬衣次數頻繁，占據泰國人民不少享受休閒的時間。另外，泰國經濟穩定發展，促使泰國自助洗衣商機逐漸浮現。

上洋將泰國做為前進東南亞的第一站，9月第一家自助洗衣店正式營運，未來將繼續與當地業者以合資模式共同推動自助洗衣加盟事業布局。

上洋表示，9月起各學校陸續開學，進入該業務營收旺季，加上多間建商洽詢VRF，未來有望熱銷，推升公司後續營運看俏。

三菱重工空調代理商上洋（6728）公布9月合併營收8,608.4萬元，相較去年同...
三菱重工空調代理商上洋（6728）公布9月合併營收8,608.4萬元，相較去年同期成長20.07%；累計前三季營收為8.14億，較去年同期成長26.50%。 記者張義宮／攝影
分享

泰國營收三菱
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

大葉高島屋8日停電 為了檢修9日停業一日

2019-10-09 10:18

麗豐9月營收5.34億元 創新高

2019-10-09 10:45

免稅購物也有周年慶 昇恆昌首度推出最高20%優惠

2019-10-09 10:44

雙十節連假 國光客運國道路線優惠八五折

2019-10-09 10:40

悠遊卡綁定LINE個人化服務 國慶加碼抽66元加值金

2019-10-09 10:39

第4架787-10交機抵台 長榮再添波音夢幻客機

2019-10-09 00:44

大賺七倍 曹興誠包袱瓶8.2億拍出

2019-10-09 00:18

張忠謀夫人畫作 成蘇富比秋拍「嬌」點

2019-10-09 00:17

陳泰銘、陳武剛…他們懂經營也懂藝術

2019-10-09 00:16

雙美經營權變天 市場派勝出

2019-10-09 00:16

林齊國…從難民變婚宴大亨

2019-10-09 00:16

長榮航大拓點 強攻北美線

2019-10-08 23:14

長榮航總座：Q4變數多 全力衝獲利

2019-10-08 23:14

貿協黃志芳談願景 讓創意連結企業家

2019-10-08 23:14

味全舊廠土地 茂德啟動開發

2019-10-08 23:14

智慧經營／范進雍…不打價格戰 飛躍紅海 重返成長軌道

2019-10-08 22:43

古書今贏／管理者要避免差別心

2019-10-08 22:43

失智照護／打造失智友善城市

2019-10-08 22:43

上班卒仔 照子放亮／磨劍練兵

2019-10-08 22:43

分享跨境電商十大趨勢 eBay全球副總裁林奕彰來台

2019-10-08 21:50

柯文哲頒新貿獎 跨境電商台北出發

2019-10-08 20:28

攻跨境電商 PChome Thai總座：判斷「勢」很重要

2019-10-08 18:44

雙美易主內幕》兩岸眼鏡龍頭搶輸台灣婚宴王，背後關鍵竟是他⋯⋯

2019-10-08 16:03

產官學座談交流 共抗環境荷爾蒙

2019-10-08 14:26

雙美改選 市場派搶下經營權

2019-10-08 14:26

YouBike傷害險投保第一名 竟與金城武有關

2019-10-08 13:51

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:10

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣現賺7.32億

2019-10-08 12:29

松果購物攜手foodpanda、HappyGo 搶國慶連假商機

2019-10-08 11:48

2019台灣自行車節啟動 今年目標要吸引13萬人

2019-10-08 11:15

台中加工區廠商16日聯合徵才 薪資上看59K

2019-10-08 10:48

RAV4油電車配額 一個月多1,000台

2019-10-08 10:01

長榮評估下一代窄體機 波音空中巴士皆納評估

2019-10-08 09:58

國泰大樹計畫16年送愛10萬學子 今年500萬助五縣弱勢童

2019-10-08 09:15

長榮明年出吳季剛二代睡衣 下半年菲律賓拓點克拉克

2019-10-08 08:07

長榮全新夢幻客機波音787今下午抵台 明年起飛溫哥華

2019-10-08 08:02

長榮航空第4架波音787-10交機

2019-10-08 08:02

凱基慈善基金會英語計畫 助偏鄉學童看見世界

2019-10-08 07:57

提升全球競爭力 長榮航空擴大北美航線布局

2019-10-08 07:23
看更多

熱門文章

退休一次領還是按月領？這些情況算給你看

2019-10-08 21:58

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣8.28億元成交

2019-10-08 12:29

附加China才准放行？MIT銷陸卡關 工總介入協調

2019-10-09 00:21

兩岸緊張 我產品輸陸傳遭卡關

2019-10-08 23:41

11年最慘澹…十一長假 來台陸客剩三分之一

2019-10-09 00:42

金管會同意元大併環華證金 證金公司只剩一家

2019-10-08 18:00

英特爾CEO來台 揪伴搶商機

2019-10-09 00:44

超越去年 金控業前三季賺進2,963億

2019-10-09 00:13

金管會出招 挺中小企融資

2019-10-09 00:20

熱錢湧 台幣升至半年新高

2019-10-09 00:10

貿易局：未接獲產品輸陸 被擋關案例

2019-10-08 23:38

研調預估 面板10月恐擴大減產

2019-10-08 14:26

立委爆顧立雄將被換掉 純網銀大放水遭質疑政治操作

2019-10-09 10:58

君鴻酒店法拍再掀波 立委要求徹查一銀是否超貸

2019-10-08 14:27

核三廠1號機將停機大修45天 9日起逐步降低負載

2019-10-08 15:10

離岸風電上岸 台電投資516億元在彰化擴增併聯容量

2019-10-08 22:26

台電砸606億 併聯離岸風電

2019-10-08 23:40

雙美易主內幕》兩岸眼鏡龍頭搶輸台灣婚宴王，背後關鍵竟是他⋯⋯

2019-10-08 16:03

記憶體價格反彈 旺宏、群聯Q3繳出好成績

2019-10-08 14:26

超貸君鴻酒店法拍案 一銀五點說明：有十足擔保

2019-10-08 14:59

南亞科毛利率 失守30%

2019-10-09 00:43

外銀美元活存 利率衝3.1%

2019-10-09 00:21

泰嘉建設總經理呂金發危機管理 業界按讚

2019-10-08 16:46

十一陸客來台 大減三分之二

2019-10-08 23:44

英特爾增產CPU 紓解供需緊張

2019-10-09 00:43

彰一開閉所工程拚2021年完工 將供2.5GW併網

2019-10-08 21:31

金控前三季獲利賺贏去年 全年挑戰新高 前四強賺逾半

2019-10-08 23:22

美嚴打陸企刷臉應用 浩鑫、訊連迎轉單

2019-10-08 23:35

分享跨境電商十大趨勢 eBay全球副總裁林奕彰來台

2019-10-08 21:50

YouBike傷害險投保第一名 竟與金城武有關

2019-10-08 13:51

大賺七倍 曹興誠包袱瓶8.2億拍出

2019-10-09 00:18

外匯投資…澳幣、英鎊 也受歡迎

2019-10-09 00:20

凱博觀點／個人大陸資金合法回台解析

2019-10-09 00:06

彰化外海離岸風電皆從北側上岸 業者為併聯搶道

2019-10-08 22:02

長榮航大拓點 強攻北美線

2019-10-08 23:14

味全舊廠土地 茂德啟動開發

2019-10-08 23:14

WEF全球競爭力報告：台灣續居前四大創新國

2019-10-09 08:45

李培瑛：DRAM市況明年好轉

2019-10-09 00:42

商店街導入Pi 拍錢包 攜12萬店加入P幣生態圈

2019-10-08 21:18

元大證金併環華 過關

2019-10-09 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top